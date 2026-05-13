As armas de fogo foram utilizadas em 65,5% dos homicídios registrados em São José dos Campos em 2025, de acordo com dados divulgados pela Polícia Civil. Os dados constam no "Anuário de Homicídios", com informações referentes a 2025.
O levantamento revela ainda que a maior parte das mortes aconteceu em vias públicas e teve relação com conflitos interpessoais, discussões e brigas.
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Ao todo, São José dos Campos registrou 33 homicídios no ano passado. Desse total, cerca de 20 casos já foram esclarecidos pela Delegacia de Homicídios, o que representa índice de resolução de 65,5%. Os demais seguem sob investigação da Polícia Civil.
Arma de fogo lidera estatísticas
De acordo com o anuário elaborado pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Homicídios de São José, a arma de fogo foi o principal meio utilizado nos assassinatos registrados em 2025.
As armas brancas, como facas, aparecem em 17,2% dos homicídios. Já casos envolvendo fogo e líquidos inflamáveis representam 13,8% das mortes. Objetos contundentes foram utilizados em 3,4% dos casos.
O levantamento aponta ainda que a maioria dos homicídios ocorreu em vias públicas, concentrando 62,1% das ocorrências. As residências aparecem em segundo lugar, com 24,1% dos casos.
Homens são maioria entre vítimas
Segundo a Polícia Civil, os homens representam 80,6% das vítimas de homicídio em São José dos Campos.
As faixas etárias com maior incidência foram: 25 a 29 anos; 35 a 39 anos; acima de 60 anos. Cada grupo representa 18,2% das vítimas registradas em 2025.
Em relação ao perfil racial, 64,3% das vítimas eram brancas, 32,1% pardas e 3,6% pretas.
Conflitos e brigas lideram motivações
O anuário mostra que quase metade dos homicídios teve origem em conflitos interpessoais, discussões e brigas entre conhecidos e desconhecidos.
As ocorrências incluem: desentendimentos entre vizinhos; discussões em bares; conflitos no trânsito; brigas em estabelecimentos comerciais; violência doméstica.
Os conflitos interpessoais representam 34,5% das mortes. Já os crimes ligados a relacionamentos afetivos, incluindo casos de violência doméstica e ciúmes, somam 10,3%.
As mortes relacionadas ao tráfico de drogas correspondem a 17,2% dos homicídios registrados no município.
Outros 34,5% dos casos ainda aguardam definição oficial sobre a motivação.
Noite e madrugada concentram mortes
Os períodos com maior incidência de homicídios em São José dos Campos foram:
- das 18h à meia-noite;
- da meia-noite às 8h;
- das 12h às 18h.
Cada faixa horária concentrou 31% dos assassinatos registrados no município em 2025. Já o período da manhã, entre 8h e 12h, teve o menor número de ocorrências, com 6,9% dos casos.