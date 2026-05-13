As armas de fogo foram utilizadas em 65,5% dos homicídios registrados em São José dos Campos em 2025, de acordo com dados divulgados pela Polícia Civil. Os dados constam no "Anuário de Homicídios", com informações referentes a 2025.

O levantamento revela ainda que a maior parte das mortes aconteceu em vias públicas e teve relação com conflitos interpessoais, discussões e brigas.

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