A 36ª edição do Festidança será realizada entre os dias 27 de maio e 7 de junho, com programação gratuita em diferentes espaços culturais. O festival terá 204 coreografias, apresentações competitivas, workshops, mostras e intervenções artísticas.
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O evento acontece em São José dos Campos e reunirá grupos, bailarinos, coreógrafos e artistas de diferentes regiões do país. Parte da programação exige reserva antecipada de ingressos pelo site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.
A abertura será realizada no dia 27 de maio, às 20h, no Teatro Municipal, com o espetáculo “Villa Brasil”. A apresentação reúne a Cia de Dança de São José dos Campos e a Orquestra Joseense, com trilha executada ao vivo sob regência do maestro William Coelho. A direção e coreografia são de Lili de Grammont.
O encerramento do festival está marcado para 7 de junho, às 20h, também no Teatro Municipal, com apresentação da Companhia Ballet Dalal Achcar. O espetáculo inclui as coreografias “Cardinal”, “Shogun”, “Sem Você” e “Floresta Amazônica”.
Além das apresentações principais, a programação inclui participações da Cia Ballet Paraisópolis, Cia Paulista de Dança e do grupo Tap da Longevidade, ligado à Fundação Cultural.
O festival seguirá com formato competitivo nas categorias Ballet Clássico de Repertório, Ballet Neoclássico, Dança Contemporânea, Jazz Dance, Sapateado Americano, Street Dance e Estilo Livre de Dança. Os vencedores receberão troféus e premiações especiais definidas pela comissão julgadora.
A programação também terá workshops voltados para diferentes modalidades e níveis técnicos, além de mostras infantis, apresentações comentadas e batalhas de street dance.
Segundo a organização, a edição deste ano recebeu 274 inscrições, sendo 166 propostas de grupos e artistas de São José dos Campos.
O Festidança é realizado pela Prefeitura de São José dos Campos e pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com promoção das rádios CBN Vale e Jovem Pan FM.
Programação
27 de maio, às 20h
Teatro Municipal
Abertura do Festidança – “Villa Brasil”, com Cia de Dança e Orquestra Joseense
28 de maio, às 20h
Teatro Municipal
Cia Ballet Paraisópolis - Temporada 2026 “Vortex”, “Desiderium” e “Víbora”
29 de maio, às 9h
Centro Cultural Clemente Gomes
Workshop Balé clássico - Intermediário/Avançado
Ministrante: Fellipe Camarotto
29 de maio, às 10h30
Centro Cultural Clemente Gomes
Workshop Balé clássico -Técnica de pontas - Intermediário/Avançado
Ministrante: Joseph Lopes
29 de maio, às 10h30
Centro Cultural Clemente Gomes
Workshop Balé clássico - Intermediário/Avançado
Ministrante: Adriana Assaf
29 de maio, às 19h
Teatro Municipal
Mostra Competitiva - Balé Clássico de Repertório e Balé Neoclássico: Abertura: Convidado Especial: Cia Paulista de Dança/ Pas de Deux Cisne Negro
30 de maio, às 9h
Centro Cultural Clemente Gomes
Workshop Tap dance: Aperfeiçoamento para Nível Intermediário
Imerção em Técnica e Exploração de Tons.
Ministrante: Kika Sampaio
30 de maio, às 10h30
Centro Cultural Clemente Gomes
Workshop “Que som tem essa história?” para sapateadores com prévia experiência técnica, a partir do nível básico até avançado que dominem as bases do tap dance. Não indicado para iniciantes.
Ministrante: Dudu Azevedo
30 de maio, às 10h30
Centro Cultural Clemente Gomes
Workshop Tap dance: “Entre Grooves” - Identidade, comunidade e ritmo no tap/ Intermediário-avançado a partir de 13 anos
Ministrante: Rebeca Pereira
30 de maio, às 19h
Teatro Municipal
Mostra competitiva de sapateado: Abertura: Convidado Especial: Tap da Longevidade: “Ecos do Tap”
31 de maio, às 9h30
Centro Cultural Clemente Gomes
Gesto é movimento/Nível intermediário
Ministrante: Andrea Pivatto
31 de maio, às 10h30
Centro Cultural Clemente Gomes
Dança Contemporânea para iniciantes, amadores e profissionais.
Ministrante: Roberto Amorim
31 de maio, às 11h
Centro Cultural Clemente Gomes
Workshop Infanto-juvenil: Balé clássico - Preparatório Infanto-juvenil - 9 a 12 anos
Ministrante: Marina Ricci
31 de maio, às 14h
Centro Cultural Clemente Gomes
Workshop Dança Contemporânea – “"Corpo em fluxo” Nível: intermediário
Ministrante: Ana Botosso
31 de maio, às 15h
Cine Santana
Mostra Infantil
31 de maio, às 19h
Teatro Municipal
Mostra Competitiva - Dança Contemporânea. Abertura: Convidado Especial: Cia de Dança de São José dos Campos - Mémoria em conta gotas
1 de junho, às 9h
Centro Cultural Clemente Gomes
Dança de salão iniciante
Ministrante: Ronnie
1 de junho, às 19h
Centro Cultural Clemente Gomes
Danças Étnicas iniciante
Ministrante: Mônica Cristina
1 de junho, às 19h
Centro Cultural Clemente Gomes
Dança Circular
Ministrante: Regiane Branco
2 de junho, às 19h
Centro Cultural Clemente Gomes
Jazz iniciante
Ministrante: Nathália Reis
2 de junho, às 19h
Centro Cultural Clemente Gomes
Dança Clássica iniciante +16 anos
Ministrante Elizabeth Reis
2 de junho, às 19h
Centro Cultural Clemente Gomes
Dança Contemporânea iniciante +16 anos
Ministrante Mariet Bueno
3 de junho, às 9h
Centro Cultural Clemente Gomes
Workshop Balé Clássico Intermediário/Avançado
Professor: Luis Rubén González
3 de junho, às 10h30
Centro Cultural Clemente Gomes
Workshop Dança Contemporânea Intermediário/Avançado
Professor: Vitor Rosa
3 de junho, às 19h
Centro Cultural Clemente Gomes
Jazz iniciante
Ministrante Milton Sabará
3 de junho, às 19h
Galpão Altino
BAILA! Um encontro dançante de Forró e Zouk para celebrar conexão, liberdade e afeto através da dança. Vem dançar Forró e Zouk com a gente
DJ: Prix - Idealização e produção: Coletivo BAILA!
3 de junho, às 20h
Cine Santana
Mostra Comentada de Artistas Independentes
Espetáculos de 20 minutos cada
4 de junho, às 9h
Centro Cultural Clemente Gomes
Workshop Balé Clássico Intermediário/Avançado
Ministrante: Luis Rubén González
4 de junho, às 10h30
Centro Cultural Clemente Gomes
Workshop Dança Contemporânea Intermediário/Avançado
Ministrante: Vitor Rosa
4 de junho, às 10h30
Centro Cultural Clemente Gomes
Workshop “Saíid com bastão”: Raizes do Saiid teoria e pratica/Todos os níveis
Ministrante: Téo Versiani
4 de junho, às 11h
Vicentina Aranha
Workshop “Conexão que Dança: do Abraço à Expressão na Gafieira”nível intermediário
Ministrante: Danilo Fray e Giovanna Fray
4 de junho, às 19h
Teatro Municipal
Mostra comentada: Dança de Salão/ Danças Étnicas, Folclóricas e Populares: Abertura: Convidado Especial: Grupo folclórico Cleópatra dance Studio
Dança Nubia - Coreógrafo: Teo Versiani e a dupla Danilo Fray e Giovanna Fray "Nos acordes do chorinho"
4 de junho, às 19h30
Centro Cultural Clemente Gomes
Dança Contemporânea iniciante +16 anos
Ministrante Mariet Bueno
4 de junho, às 20h
Cine Santana
Mostra comentada de artistas independentes: Solos, Duos e Trios
5 de junho, às 9h
Centro Cultural Clemente Gomes
Workshop “Composição e improvisação no jazz dance”/ Nível Intermediário
Ministrante: Valdir Zeller
5 de junho, às 10h30
Centro Cultural Clemente Gomes
Workshop Jazz dance “Aula de corpo” - Práticas Autorais e Pluralidade de Conhecimentos/Nível Intermediário/Avançado
Ministrante: Anderson Couto
5 de junho, às 15h30
Centro Cultural Clemente Gomes
Workshop Jazz dance Intermediário Avançado
Ministrante: Andre Neri
5 de junho, às 19h
Centro Cultural Clemente Gomes
Jazz Iniciante
Ministrante Milton Sabará
5 de junho, às 19h
Teatro Municipal
Mostra competitiva - Jazz Dance / Abertura: Convidado especial: A Cia de Dança Anderson Couto apresenta Respostas Sem Perguntas, um Pas de Deux interpretado pelos convidados Haske e Giulia Stuche. Um mergulho coreográfico no "Why?" de Annie Lennox, transformado em um manifesto sobre a presença e o tempo nas relações contemporâneas. Qual foi a última vez que você se perguntou: por que ainda escolhemos estar aqui?
5 de junho, às 20h
CET
Espetáculo “Máquina do Movimento” - Evolution Street Dance
6 de junho, às 9h
Centro Cultural Clemente Gomes
Workshop House dance como ponto de vista para composição coreográfica
Ministrante: André Rockmaster
6 de junho, às 10h30
Centro Cultural Clemente Gomes
Workshop Street Dance “Coreografia” - Nivel intermediário/Avançado/
Ministrante: Vini Azevedo
6 de junho, às 10h30
Centro Cultural Clemente Gomes
Workshop “Danças Sociais do Hip Hop Dance”
Ministrante: Henrique Bianchini
6 de junho, às 20h
CET
Espetáculos “Curtos Espaços, Espaços curtos” - Cia J.N
6 de junho, às 20h
Teatro Municipal
Mostra Competitiva Street Dance - Abertura: Convidado Especial: Grupo: ArtViDance Urban Crew
7 de junho, às 14h
Sede da FCCR
Batalha de Street Dance: DJ Niko - Mestre de Cerimônia Betinho Zulu - Jurado: André Rockamaster/ As inscrições serão feitas presencialmente, 2 (duas) horas antes do início da batalha.
7 de junho, às 20h
Teatro Municipal
Encerramento Festidança: Cia de Ballet Dalal Achcar - 5 anos apresenta:
CARDINAL - coreografia de Dalal Achcar
SHOGUN - coreografia de Ivonice Satie
SEM VOCÊ - coreografia de Eric Frederic
PAS DE DEUX FLORESTA AMAZÔNICA, com coreografia de Dalal Achcar sobre música de Heitor Villa-Lobos.