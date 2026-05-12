A 36ª edição do Festidança será realizada entre os dias 27 de maio e 7 de junho, com programação gratuita em diferentes espaços culturais. O festival terá 204 coreografias, apresentações competitivas, workshops, mostras e intervenções artísticas.

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O evento acontece em São José dos Campos e reunirá grupos, bailarinos, coreógrafos e artistas de diferentes regiões do país. Parte da programação exige reserva antecipada de ingressos pelo site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.