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ATRAÇÃO

São José anuncia programação da 36º Festidança; confira

Por Da Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 6 min
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Lygia Contin
São José anuncia programação da 36º Festidança
São José anuncia programação da 36º Festidança

A 36ª edição do Festidança será realizada entre os dias 27 de maio e 7 de junho, com programação gratuita em diferentes espaços culturais. O festival terá 204 coreografias, apresentações competitivas, workshops, mostras e intervenções artísticas.

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O evento acontece em São José dos Campos e reunirá grupos, bailarinos, coreógrafos e artistas de diferentes regiões do país. Parte da programação exige reserva antecipada de ingressos pelo site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo.

A abertura será realizada no dia 27 de maio, às 20h, no Teatro Municipal, com o espetáculo “Villa Brasil”. A apresentação reúne a Cia de Dança de São José dos Campos e a Orquestra Joseense, com trilha executada ao vivo sob regência do maestro William Coelho. A direção e coreografia são de Lili de Grammont.

O encerramento do festival está marcado para 7 de junho, às 20h, também no Teatro Municipal, com apresentação da Companhia Ballet Dalal Achcar. O espetáculo inclui as coreografias “Cardinal”, “Shogun”, “Sem Você” e “Floresta Amazônica”.

Além das apresentações principais, a programação inclui participações da Cia Ballet Paraisópolis, Cia Paulista de Dança e do grupo Tap da Longevidade, ligado à Fundação Cultural.

O festival seguirá com formato competitivo nas categorias Ballet Clássico de Repertório, Ballet Neoclássico, Dança Contemporânea, Jazz Dance, Sapateado Americano, Street Dance e Estilo Livre de Dança. Os vencedores receberão troféus e premiações especiais definidas pela comissão julgadora.

A programação também terá workshops voltados para diferentes modalidades e níveis técnicos, além de mostras infantis, apresentações comentadas e batalhas de street dance.

Segundo a organização, a edição deste ano recebeu 274 inscrições, sendo 166 propostas de grupos e artistas de São José dos Campos.

O Festidança é realizado pela Prefeitura de São José dos Campos e pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, com promoção das rádios CBN Vale e Jovem Pan FM.

Programação

27 de maio, às 20h

Teatro Municipal

Abertura do Festidança – “Villa Brasil”, com Cia de Dança e Orquestra Joseense

28 de maio, às 20h

Teatro Municipal

Cia Ballet Paraisópolis - Temporada 2026 “Vortex”, “Desiderium” e “Víbora”

29 de maio, às 9h

Centro Cultural Clemente Gomes

Workshop Balé clássico - Intermediário/Avançado

Ministrante: Fellipe Camarotto

29 de maio, às 10h30

Centro Cultural Clemente Gomes

Workshop Balé clássico -Técnica de pontas - Intermediário/Avançado

Ministrante: Joseph Lopes

29 de maio, às 10h30

Centro Cultural Clemente Gomes

Workshop Balé clássico - Intermediário/Avançado

Ministrante: Adriana Assaf

29 de maio, às 19h

Teatro Municipal

Mostra Competitiva - Balé Clássico de Repertório e Balé Neoclássico:  Abertura: Convidado Especial: Cia Paulista de Dança/ Pas de Deux Cisne Negro

30 de maio, às 9h

Centro Cultural Clemente Gomes

Workshop Tap dance: Aperfeiçoamento para Nível Intermediário

Imerção em Técnica  e Exploração de Tons.

Ministrante:  Kika Sampaio

30 de maio, às 10h30

Centro Cultural Clemente Gomes

Workshop “Que som tem essa história?” para sapateadores com prévia experiência técnica, a partir do nível básico até avançado que dominem as bases do tap dance. Não indicado para iniciantes.

Ministrante: Dudu Azevedo

30 de maio, às 10h30

Centro Cultural Clemente Gomes

Workshop Tap dance: “Entre Grooves” - Identidade, comunidade e ritmo no tap/ Intermediário-avançado a partir de 13 anos

Ministrante: Rebeca Pereira

30 de maio, às 19h

Teatro Municipal

Mostra competitiva de sapateado: Abertura: Convidado Especial: Tap da Longevidade: “Ecos do Tap”

31 de maio, às 9h30

Centro Cultural Clemente Gomes

Gesto é movimento/Nível intermediário

Ministrante: Andrea Pivatto

31 de maio, às 10h30

Centro Cultural Clemente Gomes

Dança Contemporânea para iniciantes, amadores e profissionais.

Ministrante:  Roberto Amorim

31 de maio, às 11h

Centro Cultural Clemente Gomes

Workshop Infanto-juvenil: Balé clássico - Preparatório Infanto-juvenil - 9 a 12 anos

Ministrante: Marina Ricci

31 de maio, às 14h

Centro Cultural Clemente Gomes

Workshop Dança Contemporânea – “"Corpo em fluxo” Nível: intermediário

Ministrante: Ana Botosso

31 de maio, às 15h

Cine Santana

Mostra Infantil

31 de maio, às 19h

Teatro Municipal

Mostra Competitiva - Dança Contemporânea. Abertura: Convidado Especial: Cia de Dança de São José dos Campos - Mémoria em conta gotas

1 de junho, às 9h

Centro Cultural Clemente Gomes

Dança de salão iniciante

Ministrante: Ronnie

1 de junho, às 19h

Centro Cultural Clemente Gomes

Danças Étnicas iniciante

Ministrante: Mônica Cristina

1 de junho, às 19h

Centro Cultural Clemente Gomes

Dança Circular

Ministrante: Regiane Branco

2 de junho, às 19h

Centro Cultural Clemente Gomes

Jazz iniciante

Ministrante: Nathália Reis

2 de junho, às 19h

Centro Cultural Clemente Gomes

Dança Clássica iniciante +16 anos

Ministrante Elizabeth Reis

2 de junho, às 19h

Centro Cultural Clemente Gomes

Dança Contemporânea iniciante +16 anos

Ministrante Mariet Bueno

3 de junho, às 9h

Centro Cultural Clemente Gomes

Workshop Balé Clássico Intermediário/Avançado

Professor: Luis Rubén González

3 de junho, às 10h30

Centro Cultural Clemente Gomes

Workshop Dança Contemporânea Intermediário/Avançado

Professor: Vitor Rosa

3 de junho, às 19h

Centro Cultural Clemente Gomes

Jazz iniciante

Ministrante Milton Sabará

3 de junho, às 19h

Galpão Altino

BAILA! Um encontro dançante de Forró e Zouk para celebrar conexão, liberdade e afeto através da dança. Vem dançar Forró e Zouk com a gente

DJ: Prix - Idealização e produção: Coletivo BAILA!

3 de junho, às 20h

Cine Santana

Mostra Comentada de Artistas Independentes

Espetáculos de 20 minutos cada

4 de junho, às 9h

Centro Cultural Clemente Gomes

Workshop Balé Clássico Intermediário/Avançado

Ministrante: Luis Rubén González

4 de junho, às 10h30

Centro Cultural Clemente Gomes

Workshop Dança Contemporânea Intermediário/Avançado

Ministrante: Vitor Rosa

4 de junho, às 10h30

Centro Cultural Clemente Gomes

Workshop “Saíid com bastão”: Raizes do Saiid teoria e pratica/Todos os níveis

Ministrante: Téo Versiani

4 de junho, às 11h

Vicentina Aranha

Workshop “Conexão que Dança: do Abraço à Expressão na Gafieira”nível intermediário

Ministrante: Danilo Fray e Giovanna Fray

4 de junho, às 19h

Teatro Municipal

Mostra comentada: Dança de Salão/ Danças Étnicas, Folclóricas e Populares: Abertura: Convidado Especial: Grupo folclórico Cleópatra dance Studio

Dança Nubia - Coreógrafo: Teo Versiani  e a dupla Danilo Fray e Giovanna Fray  "Nos acordes do chorinho"

4 de junho, às 19h30

Centro Cultural Clemente Gomes

Dança Contemporânea iniciante +16 anos

Ministrante Mariet Bueno

4 de junho, às 20h

Cine Santana

Mostra comentada de artistas independentes: Solos, Duos e Trios

5 de junho, às 9h

Centro Cultural Clemente Gomes

Workshop “Composição e improvisação no jazz dance”/ Nível Intermediário

Ministrante: Valdir Zeller

5 de junho, às 10h30

Centro Cultural Clemente Gomes

Workshop Jazz dance “Aula de corpo” - Práticas Autorais e Pluralidade de Conhecimentos/Nível Intermediário/Avançado

Ministrante: Anderson Couto

5 de junho, às 15h30

Centro Cultural Clemente Gomes

Workshop Jazz dance Intermediário Avançado                                                              

Ministrante: Andre Neri

5 de junho, às 19h

Centro Cultural Clemente Gomes

Jazz Iniciante

Ministrante Milton Sabará

5 de junho, às 19h

Teatro Municipal

Mostra competitiva - Jazz Dance / Abertura: Convidado especial: A Cia de Dança Anderson Couto apresenta Respostas Sem Perguntas, um Pas de Deux interpretado pelos convidados Haske e Giulia Stuche. Um mergulho coreográfico no "Why?" de Annie Lennox, transformado em um manifesto sobre a presença e o tempo nas relações contemporâneas. Qual foi a última vez que você se perguntou: por que ainda escolhemos estar aqui?

5 de junho, às 20h

CET

Espetáculo “Máquina do Movimento” - Evolution Street Dance

6 de junho, às 9h

Centro Cultural Clemente Gomes

Workshop House dance como ponto de vista para composição coreográfica

Ministrante: André Rockmaster

6 de junho, às 10h30

Centro Cultural Clemente Gomes

Workshop Street Dance “Coreografia” - Nivel intermediário/Avançado/

Ministrante: Vini Azevedo

6 de junho, às 10h30

Centro Cultural Clemente Gomes

Workshop “Danças Sociais do Hip Hop Dance”

Ministrante: Henrique Bianchini

6 de junho, às 20h

CET

Espetáculos “Curtos Espaços, Espaços curtos” - Cia  J.N

6 de junho, às 20h

Teatro Municipal

Mostra Competitiva Street Dance - Abertura: Convidado Especial:   Grupo: ArtViDance Urban Crew

7 de junho, às 14h

Sede da FCCR

Batalha de Street Dance: DJ Niko - Mestre de Cerimônia Betinho Zulu - Jurado: André Rockamaster/ As inscrições serão feitas presencialmente, 2 (duas) horas antes do início da batalha.

7 de junho, às 20h

Teatro Municipal

Encerramento Festidança: Cia de Ballet Dalal Achcar -  5 anos  apresenta:

CARDINAL - coreografia de Dalal Achcar

SHOGUN - coreografia de Ivonice Satie

SEM VOCÊ - coreografia de Eric Frederic

PAS DE DEUX  FLORESTA AMAZÔNICA, com coreografia de Dalal Achcar sobre música de Heitor Villa-Lobos.

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