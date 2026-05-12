Requerimentos
Aproveitando o fato de ter maioria na Câmara de São José dos Campos, a base aliada ao governo Anderson Farias (PSD) conseguiu rejeitar nessa terça-feira (12) um total de 12 requerimentos da oposição que cobravam informações da Prefeitura.
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Base aliada
Atualmente, a base aliada é composta por 13 vereadores: Claudio Apolinário (PSD), Fabião Zagueiro (PSD), Gilson Campos (PRD), Lino Bispo (PL), Marcão da Academia (PSD), Marcelo Garcia (PRD), Milton Vieira Filho (Republicanos), Rafael Pascucci (PSD), Renato Santiago (União), Rogério da Acasem (PP), Sidney Campos (PSDB), Zé Luis (PSD) e Roberto do Eleven (PSD) - Eleven, que é o presidente da Câmara, vota apenas em caso de empate.
Oposição
Já a oposição é composta por oito vereadores: Amélia Naomi (PT), Anderson Senna (PL), Carlos Abranches (Cidadania), Fernando Petiti (PSDB), Juliana Fraga (PT), Roberto Chagas (PL), Sérgio Camargo (PL) e Thomaz Henrique (PL).
Ponte 1
No primeiro requerimento, Amélia pedia "informações a respeito da reconstrução da ponte na Estrada do Marambaia", no limite com Caçapava.
Ponte 2
No segundo requerimento, Sérgio pedia "informações sobre a queda de ponte situada na Estrada do Marambaia, na ligação rural entre São José dos Campos e Caçapava, bem como sobre as providências emergenciais, a responsabilidade pela manutenção da via e a previsão de reconstrução da estrutura".
Comus
No terceiro requerimento, Abranches pedia "informações acerca da transparência e das atividades de fiscalização do Conselho Municipal de Saúde (COMUS), com foco no contrato de exames laboratoriais firmado com a AFIP".
CCZ
No quarto requerimento, Amélia pedia "informações a respeito da utilização de banheiros do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) como canil".
Constrangimento
No quinto requerimento, Sérgio pedia informações sobre um protocolo "registrado por munícipe junto ao serviço 156, relativo a possível constrangimento, ofensa e desrespeito a usuária do transporte público municipal na linha 320".
Escorpião
No sexto requerimento, Sérgio pedia "informações sobre registros, vistorias e medidas relacionadas à ocorrência de escorpiões na Rua Pedra Redonda", no Jardim Altos de Santana.
Ônibus 1
No sétimo requerimento, Juliana pedia "informações sobre a implantação da operação de ônibus 24 horas em São José dos Campos, os critérios técnicos adotados para escolha das linhas contempladas, os dados de ocupação já levantados, os bairros não atendidos, os custos da operação, as medidas de segurança nos pontos e terminais e o planejamento para enfrentamento da lotação nos horários de pico.
Ônibus 2
No oitavo requerimento, Chagas pedia "informações acerca da ampliação da operação do transporte público coletivo urbano para funcionamento 24 horas".
Ônibus 3
No nono requerimento, Amélia pedia "informações a respeito da frota de ônibus em operação no transporte público municipal".
Orçamento
No 10º requerimento, Sérgio pedia "informações sobre os demonstrativos de receita e despesa referentes ao mês de março de 2026, publicados no Diário Oficial do Município".
Enchentes
No 11º requerimento, Thomaz pedia "informações acerca da existência de estudos ou projetos destinados à resolução dos problemas de enchentes na Rua Santa Clara e vias adjacentes, no bairro Vila Adyanna".
Dívida
No 12º requerimento, Abranches pedia "informações acerca da dívida de R$ 4.857.203,45 da empresa BBF Administração e Participação". No texto, o vereador citou que o caso tem relação com as 207 famílias que terão deixar as casas em que moram na Comunidade Menino Jesus.
Blindagem
A rejeição de requerimentos é uma forma de blindar o governo Anderson, já que esse tipo de documento deve ser respondido obrigatoriamente em 15 dias quando aprovado em plenário. Com a rejeição, a Prefeitura não é obrigada a responder à Câmara.