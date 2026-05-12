Aborto

A Câmara de Taubaté aprovou nessa terça-feira (12), em primeira votação, o projeto que institui o programa municipal de conscientização sobre os efeitos emocionais e físicos do aborto.

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Votação

Dos vereadores presentes, apenas Isaac do Carmo (PT) votou contra a proposta. O texto ainda passará por segunda votação, na próxima sessão, antes de seguir para análise do prefeito Sérgio Victor (Novo).