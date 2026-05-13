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HMUT

Taubaté reforça estrutura de saúde mental com novo ambulatório

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Geysel Rodrigues/ACOM UNITAU
Taubaté reforça estrutura de saúde mental com novo ambulatório
Taubaté reforça estrutura de saúde mental com novo ambulatório

A Prefeitura de Taubaté e a Universidade de Taubaté inauguram nesta quarta-feira (13), às 9h, um novo ambulatório de saúde mental no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté).

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A nova estrutura será instalada em Taubaté e faz parte de um pacote de investimentos da universidade voltado à modernização da unidade hospitalar, ampliação da assistência pública e formação acadêmica na área da saúde.

Segundo a Unitau, o espaço foi planejado para ampliar os atendimentos em saúde mental realizados no hospital. Até então, o ambulatório funcionava em áreas compartilhadas com outros setores da unidade.

O novo ambulatório contará com seis consultórios, sala para atendimentos de assistência social e psicologia, sala de grupo, recepção, sala de espera e dois banheiros adaptados.

De acordo com a universidade, a estrutura será destinada ao atendimento de pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde) e terá ambientes voltados ao acolhimento e acompanhamento especializado.

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