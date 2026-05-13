A Prefeitura de Taubaté e a Universidade de Taubaté inauguram nesta quarta-feira (13), às 9h, um novo ambulatório de saúde mental no HMUT (Hospital Municipal Universitário de Taubaté).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A nova estrutura será instalada em Taubaté e faz parte de um pacote de investimentos da universidade voltado à modernização da unidade hospitalar, ampliação da assistência pública e formação acadêmica na área da saúde.