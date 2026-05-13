A Prefeitura de São José dos Campos informou que a pista local da Avenida Deputado Benedito Matarazzo, no sentido sul, será interditada na madrugada desta quarta-feira (13), entre 0h e 4h.

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A interdição ocorrerá em São José dos Campos para a realização de uma operação da CCR RioSP . Segundo a administração municipal, o bloqueio será necessário para a demolição de um pilar da Passarela P6, localizada no km 147+648 da BR-116, em frente ao batalhão da Polícia Militar.