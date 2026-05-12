Mauro da Silva Miranda morreu aos 60 anos, em Jacareí, nesta terça-feira (12). Agora, a cerimônia de despedida e sepultamento acontece nesta quarta (13), no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.

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Apesar da tristeza e do luto, Mauro deixará boas lembranças. Afinal de contas, era uma pessoa alegre e que tratava todos bem. Nas redes sociais, muitos destacaram essa característica.