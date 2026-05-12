Mauro da Silva Miranda morreu aos 60 anos, em Jacareí, nesta terça-feira (12). Agora, a cerimônia de despedida e sepultamento acontece nesta quarta (13), no Cemitério Jardim da Paz do Parque Santo Antônio.
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Apesar da tristeza e do luto, Mauro deixará boas lembranças. Afinal de contas, era uma pessoa alegre e que tratava todos bem. Nas redes sociais, muitos destacaram essa característica.
Marcio Santos lamentou bastante. "Um excelente ser humano. Vai fazer muita falta! Que Deus conforte os corações de todos!", disse.
Cicero Alves também sentiu a perda do amigo. "Meus sentimentos, Mauro uma pessoa do bem, super gente fina, alegre sempre de bom humor, cara vc vai fazer muita falta, tchau Mauro fica com Deus", escreveu.