Um homem de 43 anos foi preso suspeito de matar o ex-genro, de 32 anos, com golpes de taco de beisebol. Após o crime, o corpo da vítima teria sido jogado em um valão. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio qualificado e tentativa de ocultação de cadáver.

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O crime aconteceu no bairro Maracanã, em Cariacica, na madrugada de sábado (9). Segundo as investigações, a motivação estaria relacionada a uma discussão entre a vítima e a ex-companheira, filha do suspeito.