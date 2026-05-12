Um homem de 43 anos foi preso suspeito de matar o ex-genro, de 32 anos, com golpes de taco de beisebol. Após o crime, o corpo da vítima teria sido jogado em um valão. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio qualificado e tentativa de ocultação de cadáver.
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O crime aconteceu no bairro Maracanã, em Cariacica, na madrugada de sábado (9). Segundo as investigações, a motivação estaria relacionada a uma discussão entre a vítima e a ex-companheira, filha do suspeito.
De acordo com a Polícia Militar, a mulher, de 24 anos, contou que o ex-companheiro foi até a residência para buscar roupas e outros pertences. Durante a conversa, ele teria começado a jogar pedras contra as janelas da casa.
Ainda segundo o relato, o homem teria quebrado uma lajota e lançado pedaços contra a ex-companheira, além de segurá-la pelo pescoço.
O pai da mulher afirmou à polícia que estava dormindo quando ouviu barulhos no telhado da residência. Ao perceber a discussão, ele teria tentado separar o casal e atingiu o ex-genro na cabeça com um taco de beisebol.
Após o golpe, a vítima caiu no local. O corpo foi encontrado parcialmente submerso em um valão e precisou ser retirado por equipes do Corpo de Bombeiros.
Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e tentativa de ocultação de cadáver.