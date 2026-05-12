A Polícia Civil do Paraná prendeu um homem de 38 anos suspeito de provocar o acidente que resultou na morte da esposa e da filha de três anos. O caso é investigado como feminicídio e homicídio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente aconteceu em Porto Rico, após o carro da família cair no Rio Paraná no último sábado (2). O suspeito foi identificado como Márcio Talaska.
Segundo a investigação, imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas apontam que Márcio dirigia o veículo no momento da queda. A informação contraria a versão apresentada por ele à polícia.
De acordo com a delegada responsável pelo caso, o trajeto percorrido pelo carro não indicava que a família estivesse perdida, como o suspeito afirmou em depoimento.
As imagens analisadas pela polícia também mostram que Márcio conseguiu sair do veículo e demorou cerca de um minuto e meio para pedir ajuda.
A esposa dele, Iria Djanira Roman Costa Talaska, morreu no acidente. A filha do casal, Maria Laura Roman Talaska, de três anos, também não resistiu.
A defesa informou que ainda não teve acesso completo ao processo e afirmou que irá tentar reverter a prisão preventiva.