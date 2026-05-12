12 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
DROGAS

Mulher é presa com drogas na calcinha na zona leste de São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Reprodução
Mulher foi presa com droga na calcinha

Uma mulher foi presa por tráfico de drogas na tarde de segunda-feira (11), no bairro São Vicente, na zona leste de São José dos Campos.

Segundo a Polícia Militar, a equipe da Atividade Delegada foi acionada após denúncia recebida pelo Copom sobre a venda de entorpecentes na região. Ao chegar ao local, os policiais localizaram uma mulher com as características informadas e realizaram a abordagem.

Durante a busca pessoal, foram encontrados, nas roupas íntimas da suspeita, dois pinos de cocaína, uma porção de maconha, R$ 84 em dinheiro e um celular Motorola.

Ainda de acordo com a PM, durante varredura nas imediações, com apoio da RPM/I, as equipes localizaram mais entorpecentes. Ao todo, foram apreendidos 172 pinos de cocaína, 13 porções grandes de maconha e 35 porções de haxixe.

A mulher e as drogas apreendidas foram encaminhadas à Central de Polícia Judiciária, onde a ocorrência foi registrada. Ela permaneceu à disposição da Justiça.

