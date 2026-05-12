Um menino de 11 anos foi encontrado morto dentro de casa na noite de segunda-feira (11). O pai da criança foi preso após confessar à Polícia Militar que mantinha o filho acorrentado dentro da residência. Segundo a polícia, a vítima apresentava hematomas e sinais de desnutrição.

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O caso aconteceu na cidade de São Paulo. O pai, identificado como Chris Douglas, afirmou aos policiais que utilizava correntes para impedir que o menino fugisse. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado após denúncia de possível violência.