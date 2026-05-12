Um menino de 11 anos foi encontrado morto dentro de casa na noite de segunda-feira (11). O pai da criança foi preso após confessar à Polícia Militar que mantinha o filho acorrentado dentro da residência. Segundo a polícia, a vítima apresentava hematomas e sinais de desnutrição.
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O caso aconteceu na cidade de São Paulo. O pai, identificado como Chris Douglas, afirmou aos policiais que utilizava correntes para impedir que o menino fugisse. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado após denúncia de possível violência.
Durante o atendimento, os socorristas encontraram a criança sem vida. O pai negou ter praticado outras agressões além do uso das correntes.
A madrasta e a avó paterna da vítima, que também moravam no imóvel, disseram à polícia que sabiam do acorrentamento, mas não interferiram. As duas são investigadas pelo crime de tortura.
De acordo com a Polícia Civil, a criança não estava matriculada em nenhuma escola. A família havia se mudado de Bauru para a capital paulista em 2024.
No imóvel, os policiais também encontraram outros dois irmãos da vítima, de 2 e 12 anos. Um deles possui diagnóstico de autismo. As crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar. A residência passou por perícia e o caso segue sob investigação.