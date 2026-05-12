A Justiça decretou a prisão preventiva de Benedito Domingos Machado, de 75 anos, acusado de tentar matar Denio Andrade dos Santos, de 34 anos, com golpes de facão no Jardim Colonial, em São José dos Campos. Benedito está foragido.

O crime aconteceu no dia 15 de abril e, segundo a investigação, a vítima foi perseguida em via pública mesmo após tentar fugir do agressor.

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