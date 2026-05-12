Duas mulheres, mãe e filha, morreram na tarde desta segunda-feira (11) após sofrerem mal súbito. As vítimas foram identificadas como Juliana Costa e Maria Helena Costa.
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O caso aconteceu em Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. Juliana trabalhava em uma loja de telefonia quando passou mal durante o expediente. A mãe dela, Maria Helena, estava na cidade para passar o Dia das Mães com a filha.
Maria Helena morava em Pindobaçu e também passou mal após receber informações sobre o estado de saúde da filha.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram tentativas de reanimação, mas as duas morreram no local. Até o momento, as causas dos mal súbitos não foram esclarecidas oficialmente.