Duas mulheres, mãe e filha, morreram na tarde desta segunda-feira (11) após sofrerem mal súbito. As vítimas foram identificadas como Juliana Costa e Maria Helena Costa.

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O caso aconteceu em Senhor do Bonfim, no norte da Bahia. Juliana trabalhava em uma loja de telefonia quando passou mal durante o expediente. A mãe dela, Maria Helena, estava na cidade para passar o Dia das Mães com a filha.