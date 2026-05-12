A Prefeitura de Jacareí mantém ações de combate à dengue em diferentes regiões do município. As atividades são realizadas em conjunto pelas secretarias de Saúde e de Infraestrutura e Zeladoria Urbana, com foco na prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
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Nesta semana, equipes atuam em bairros da cidade com ações de avaliação de densidade larvária (ADL), visitas casa a casa, nebulização e Operação Cata-Treco. Os trabalhos estão concentrados nos bairros Lagoa Azul 2, Avenida Mississipi, no Jardim Flórida, Nova Esperança, Jardim Esperança, Nova Jacareí e Jardim do Vale.
Segundo a prefeitura, o cronograma pode sofrer alterações conforme condições climáticas, necessidade operacional e avaliação técnica da Secretaria de Saúde.
As visitas casa a casa ocorrem no Lagoa Azul 2 e na Avenida Mississipi, no Jardim Flórida. Agentes de Combate às Endemias realizam inspeções em residências para identificar possíveis criadouros do mosquito e orientar moradores sobre medidas de prevenção.
A Operação Cata-Treco será realizada na quarta-feira (13) nos bairros Nova Esperança e Jardim Esperança. Na quinta-feira (14) e sexta-feira (15), a ação segue para o bairro Nova Jacareí. O serviço recolhe materiais que podem acumular água, como móveis, eletrodomésticos, papelão, vidro, plástico e metais. A orientação é que os moradores deixem os itens na calçada até às 6h50.
Já a nebulização será feita no bairro Jardim do Vale, com aplicação de inseticida em locais com casos confirmados ou suspeitos da doença.
A vacinação contra a dengue está disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em todas as 19 unidades de saúde do município. Quatro unidades atendem em horário estendido, das 8h às 19h: Santa Cruz dos Lázaros, Cidade Salvador, Parque Santo Antônio e Jardim das Indústrias.
A prefeitura também mantém o canal “Zap Dengue”, disponível pelo WhatsApp no número (12) 99159-7877. O serviço oferece informações sobre sintomas, prevenção, localização de unidades de saúde e recebe denúncias de possíveis focos do mosquito.
Além do WhatsApp, denúncias também podem ser feitas pelo telefone 156, pelo Atende Bem online, presencialmente na Praça dos Três Poderes, nº 73, no Centro de Jacareí, e pelo telefone 0800 016 3010.