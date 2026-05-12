A Prefeitura de Jacareí mantém ações de combate à dengue em diferentes regiões do município. As atividades são realizadas em conjunto pelas secretarias de Saúde e de Infraestrutura e Zeladoria Urbana, com foco na prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Nesta semana, equipes atuam em bairros da cidade com ações de avaliação de densidade larvária (ADL), visitas casa a casa, nebulização e Operação Cata-Treco. Os trabalhos estão concentrados nos bairros Lagoa Azul 2, Avenida Mississipi, no Jardim Flórida, Nova Esperança, Jardim Esperança, Nova Jacareí e Jardim do Vale.