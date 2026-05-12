A Guarda Civil Municipal prendeu um homem condenado por homicídio e que estava foragido do sistema prisional. A ocorrência foi registrada entre a noite de quinta-feira (7) e a madrugada de sexta-feira (8), na Vila São José.

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Segundo a corporação, agentes realizavam patrulhamento na região quando abordaram quatro homens. Após consulta criminal, três deles foram liberados.