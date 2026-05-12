Força com a perna esquerda e habilidade com a direita. É assim que Juan Caetano, de apenas 8 anos, se define. O menino, nascido em São José dos Campos, é a nova jóia da base do Corinthians e vem dando show ainda dentro das quadras. Se continuar assim, em breve estará nos gramados.

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No ano passado, ele foi campeão paulista sub-8 com o Timão e já chama a atenção de muita gente. Tanto é que é o atleta mais jovem a fechar contrato com a fornecedora de material esportivo Adidas.