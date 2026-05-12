Força com a perna esquerda e habilidade com a direita. É assim que Juan Caetano, de apenas 8 anos, se define. O menino, nascido em São José dos Campos, é a nova jóia da base do Corinthians e vem dando show ainda dentro das quadras. Se continuar assim, em breve estará nos gramados.
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No ano passado, ele foi campeão paulista sub-8 com o Timão e já chama a atenção de muita gente. Tanto é que é o atleta mais jovem a fechar contrato com a fornecedora de material esportivo Adidas.
“A Força na esquerda e a Habilidade mais na direita! Não nasci assim, eu treino”, disse em ao podcast ‘Os Prodígios’. Agora, o sonho dele é seguir os passos de outro joseense: Yuri Alberto.
Afinal de contas, o craque do time principal do Corinthians já ganhou três títulos com o Alvinegro – sendo dois paulistas e uma Copa do Brasil, onde sempre foi protagonista.
Se ele vai ‘vingar’ ou não no futebol, naturalmente ainda é cedo. Mas, ele já chama a atenção. Nas redes sociais, ele tem 12 mil seguidores em sua conta no Instagram. E alguns vídeos de jogadas já contam com mais de 203 mil visualizações.