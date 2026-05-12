Audiência

A Câmara de Taubaté irá promover nessa quarta-feira (13), a partir das 18h, uma audiência pública para debater a situação da dengue no município.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Requerimento

A realização da audiência foi solicitada pelo vereador Isaac do Carmo (PT) e aprovada por unanimidade em plenário, no mês de abril. No requerimento, o petista afirmou que, embora a Prefeitura de Taubaté tenha divulgado recentemente que o índice de infestação do mosquito transmissor da dengue estaria abaixo da média histórica, os dados oficiais indicam que o município permanece em situação de alerta.