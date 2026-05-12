12 de maio de 2026
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AUDIÊNCIA PÚBLICA

Câmara debaterá situação da dengue em Taubaté nessa quarta-feira

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Evento terá início às 18h; em 2026, Taubaté soma 1.729 casos confirmados da doença e duas mortes
Evento terá início às 18h; em 2026, Taubaté soma 1.729 casos confirmados da doença e duas mortes

Audiência
A Câmara de Taubaté irá promover nessa quarta-feira (13), a partir das 18h, uma audiência pública para debater a situação da dengue no município.

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Requerimento
A realização da audiência foi solicitada pelo vereador Isaac do Carmo (PT) e aprovada por unanimidade em plenário, no mês de abril. No requerimento, o petista afirmou que, embora a Prefeitura de Taubaté tenha divulgado recentemente que o índice de infestação do mosquito transmissor da dengue estaria abaixo da média histórica, os dados oficiais indicam que o município permanece em situação de alerta.

Dengue
Em 2026, Taubaté soma 1.729 casos confirmados da doença e duas mortes - de um idoso de 80 anos, que morava no Gurilândia, e de uma adolescente de 13 anos, do Estoril.

Participação
Durante a audiência pública será possível enviar perguntas pelo Whatsapp (12) 3625-9501. O evento será transmitido ao vivo pela TV Câmara Taubaté.

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