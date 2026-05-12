O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (12) a criação do Espaço Lilás em unidades da Polícia Militar, com uma estrutura prevista para a cidade de Jacareí. O projeto terá foco no acompanhamento de vítimas de violência doméstica após o registro da ocorrência e na busca ativa dessas mulheres. Ao todo, serão implantadas 40 salas operacionais em batalhões e companhias da PM no estado.
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Segundo o governador Tarcísio de Freitas, a proposta busca ampliar os canais de comunicação e facilitar o acesso das mulheres aos serviços de proteção e assistência.
“A ideia é estabelecer uma rede de proteção, disseminando as políticas públicas do Estado também para os municípios, dar capilaridade a essa ação e fazer com que todo mundo entenda que é parte desse enfrentamento”, afirmou o governador.
O atendimento será realizado preferencialmente por policiais militares mulheres. O serviço terá três frentes de atuação: visitas solidárias em até 10 dias após a ocorrência, visitas comunitárias para prevenção de reincidência e o grupo “PVS Acolher”. A proposta é manter acompanhamento contínuo das vítimas, com orientações sobre medidas legais e acesso à rede de proteção.
O secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, afirmou que o Espaço Lilás muda o modelo de atendimento ao criar um sistema de acompanhamento contínuo dentro da estrutura da Polícia Militar.
O Espaço Lilás irá atuar de forma complementar à Cabine Lilás, vinculada ao telefone 190. Enquanto a Cabine atende ocorrências emergenciais e monitora agressores com tornozeleira eletrônica, o novo espaço será voltado ao acolhimento e acompanhamento das vítimas após o registro da ocorrência. A iniciativa integra o movimento estadual SP Por Todas.
O programa reúne ações do Governo de São Paulo voltadas à proteção, acolhimento e autonomia profissional e financeira das mulheres. Entre os serviços oferecidos está o aplicativo SP Mulher Segura, que permite contato direto com a polícia em situações de risco, além da ampliação de serviços especializados no estado.