O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta segunda-feira (12) a criação do Espaço Lilás em unidades da Polícia Militar, com uma estrutura prevista para a cidade de Jacareí. O projeto terá foco no acompanhamento de vítimas de violência doméstica após o registro da ocorrência e na busca ativa dessas mulheres. Ao todo, serão implantadas 40 salas operacionais em batalhões e companhias da PM no estado.

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Segundo o governador Tarcísio de Freitas, a proposta busca ampliar os canais de comunicação e facilitar o acesso das mulheres aos serviços de proteção e assistência.