Uma carreta carregada com produtos de perfumaria pegou fogo na madrugada desta terça-feira (12), na Rodovia Dom Pedro 1º, a SP-065, em Jacareí. A ocorrência foi registrada na altura do km 5,3, no sentido sul.

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Segundo informações colhidas no local, o veículo trafegava pela faixa 2 quando apresentou início de incêndio. O motorista conseguiu parar a carreta na faixa zebrada. Apesar da gravidade da ocorrência, ele não ficou ferido.