Uma carreta carregada com produtos de perfumaria pegou fogo na madrugada desta terça-feira (12), na Rodovia Dom Pedro 1º, a SP-065, em Jacareí. A ocorrência foi registrada na altura do km 5,3, no sentido sul.
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Segundo informações colhidas no local, o veículo trafegava pela faixa 2 quando apresentou início de incêndio. O motorista conseguiu parar a carreta na faixa zebrada. Apesar da gravidade da ocorrência, ele não ficou ferido.
Por conta do incêndio, todas as faixas chegaram a ser interditadas no trecho, entre 1h11 e 2h35. Depois que o fogo foi parcialmente controlado, a faixa 1 foi liberada. A faixa 2 permaneceu interditada por mais tempo para o trabalho das equipes.
O Corpo de Bombeiros controlou totalmente as chamas e permaneceu no local para o resfriamento do veículo. Uma empresa ambiental também foi acionada para fazer a remoção da carga, que começou a ser transferida ainda durante a madrugada.
A operação se estendeu ao longo do dia. Um caminhão munck e outra carreta foram enviados ao local para auxiliar na remoção. A carreta incendiada foi retirada por volta das 14h40, e a faixa 2 foi liberada às 14h46.
Durante a ocorrência, o tráfego ficou congestionado por cerca de 700 metros no sentido sul. No momento do incêndio, havia neblina no trecho.