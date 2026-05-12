Um motociclista morreu e outro ficou ferido após um acidente envolvendo duas motos na manhã desta terça-feira (12), na Rodovia Presidente Dutra, em Canas.
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Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência nas proximidades do Posto Mãe Maria, no km 46 da rodovia, no sentido São Paulo.
Ao chegarem ao local, os policiais encontraram um motociclista morto na pista e outro ferido no acostamento. De acordo com relatos de testemunhas registrados no boletim, uma ressolagem de pneu teria se soltado de um caminhão e atingido Luiz Gustavo de Resende, fazendo com que ele perdesse o controle da motocicleta.
Ainda conforme o registro policial, outro motociclista que seguia logo atrás não conseguiu evitar a colisão e bateu na traseira da moto de Luiz Gustavo.
Com o impacto, Luiz Gustavo caiu para o lado direito da pista e acabou sendo atropelado por um caminhão que passava pelo trecho. O veículo seguiu viagem sem parar. A outra vítima caiu próximo à mureta central e sofreu ferimentos leves. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital de Lorena. O teste de alcoolemia realizado teve resultado negativo.
A Polícia Civil informou que as testemunhas não conseguiram identificar o caminhão envolvido no atropelamento. A suspeita é de que o motorista não tenha percebido o ocorrido. A investigação deve solicitar imagens da concessionária responsável pela rodovia para tentar identificar o veículo.
As duas motocicletas envolvidas no acidente eram modelos BMW F850 GS. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.