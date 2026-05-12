Um motociclista morreu e outro ficou ferido após um acidente envolvendo duas motos na manhã desta terça-feira (12), na Rodovia Presidente Dutra, em Canas.

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Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender a ocorrência nas proximidades do Posto Mãe Maria, no km 46 da rodovia, no sentido São Paulo.