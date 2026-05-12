Ídolo histórico do Boca Juniors e atual presidente do clube argentino, Juan Román Riquelme virou tema de um documentário produzido pela TV Globo nos últimos dias. A reportagem mostrou um fato curioso: a enorme influência do ex-camisa 10 sobre jovens jogadores brasileiros, muitos deles batizados em homenagem ao craque argentino.

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Segundo um levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgado em 2022, mais de 31 mil brasileiros possuem nomes inspirados em Riquelme. Entre as variações registradas aparecem “Riquelme”, “Rikelme”, “Rickelme”, “Rykelme” e até “Rikelmi”. A média de idade dessas pessoas era de 12 anos na época da pesquisa.