Ídolo histórico do Boca Juniors e atual presidente do clube argentino, Juan Román Riquelme virou tema de um documentário produzido pela TV Globo nos últimos dias. A reportagem mostrou um fato curioso: a enorme influência do ex-camisa 10 sobre jovens jogadores brasileiros, muitos deles batizados em homenagem ao craque argentino.
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Segundo um levantamento do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgado em 2022, mais de 31 mil brasileiros possuem nomes inspirados em Riquelme. Entre as variações registradas aparecem “Riquelme”, “Rikelme”, “Rickelme”, “Rykelme” e até “Rikelmi”. A média de idade dessas pessoas era de 12 anos na época da pesquisa.
O documentário, chamado “O legado de Juan Román Riquelme”, levou a equipe da emissora até La Bombonera para mostrar ao próprio ex-jogador vídeos de atletas brasileiros que carregam seu nome. Entre eles está o meia Riquelme, que defendeu o São José na Série A-2 do Campeonato Paulista deste ano, quando chegou ao quadrangular da segunda fase.
Emoção de Riquelme
Ao assistir às imagens dos jogadores brasileiros, Román se emocionou e brincou sobre a quantidade de homenagens recebidas. “Vou ter que pedir uma camisa para cada um”, comentou o argentino, sorrindo ao ver atletas de diferentes clubes usando nomes inspirados nele.
Em outro momento da entrevista, Riquelme admitiu surpresa e até certa vergonha pela repercussão de sua trajetória fora da Argentina. “Eu só queria ser jogador e, no máximo, comprar uma casa para minha mãe. Ver pessoas usando meu nome, ainda mais em outro país, me deixa muito feliz”, afirmou.
O ex-camisa 10 também destacou sua admiração pelo futebol brasileiro e relembrou confrontos marcantes contra clubes do país, especialmente diante do Palmeiras. Segundo ele, atuar contra equipes brasileiras era sempre especial pela qualidade técnica dos jogadores.
Durante o documentário, a produção percorreu diferentes regiões do Brasil para mostrar o alcance da idolatria por Riquelme. Cidades como Salvador, Porto Alegre e Foz do Iguaçu apareceram na reportagem, reforçando como o argentino marcou uma geração de torcedores e atletas brasileiros.
Além das homenagens, os jovens jogadores entrevistados ainda receberam uma surpresa especial: uma camisa 10 do Boca Juniors autografada e dedicada pelo próprio Riquelme.
No encerramento, o argentino deixou uma mensagem aos pais dos jovens que carregam seu nome. “Quero agradecer ao pai e à mãe de cada um deles. Espero que esses meninos aproveitem o futebol, sonhem alto e entendam que, com responsabilidade, podem realizar tudo o que desejarem”, declarou.