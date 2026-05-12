Uma mulher de 36 anos foi alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (12), em Taubaté, durante uma ação contra um esquema de desvio milionário investigado em Minas Gerais.
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A operação, batizada de “Fides Fracta”, mobilizou equipes da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté em apoio à Polícia Civil mineira, por meio da DIE (Delegacia de Investigações Especiais) de Montes Claros.
O principal alvo da investigação foi localizado em um apartamento no bairro Jardim da Luz, em Taubaté. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, os policiais recolheram quantias em dinheiro, aparelhos celulares, um notebook, documentos e anotações consideradas importantes para o avanço das investigações.
Segundo a Polícia Civil, todo o material apreendido será encaminhado para Minas Gerais, onde o caso é conduzido.
Investigação aponta esquema milionário
As investigações apontam para um esquema de desvio de recursos superior a R$ 1 milhão, envolvendo uma associação sediada em Montes Claros, no norte mineiro.
De acordo com os investigadores, o nome da operação (“Fides Fracta”) tem origem no latim e significa “Confiança Quebrada”.
A escolha faz referência ao suposto abuso de confiança praticado no esquema investigado, já que os suspeitos teriam se aproveitado de funções estratégicas para desviar recursos da entidade