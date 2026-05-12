Uma mulher de 36 anos foi alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã desta terça-feira (12), em Taubaté, durante uma ação contra um esquema de desvio milionário investigado em Minas Gerais.

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A operação, batizada de “Fides Fracta”, mobilizou equipes da Deic (Delegacia Especializada de Investigações Criminais) de Taubaté em apoio à Polícia Civil mineira, por meio da DIE (Delegacia de Investigações Especiais) de Montes Claros.