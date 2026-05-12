As buscas pelo jovem Bruno Barreto, 21 anos, mobilizam equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), embarcações e o helicóptero Águia da Polícia Militar. Elas entraram no segundo dia nesta terça-feira (12).
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Bruno desapareceu no mar após tentar salvar uma amiga que havia sido arrastada pela correnteza na Praia de Toque-Toque Grande, em São Sebastião.
Segundo os bombeiros, o caso aconteceu na segunda-feira (11), quando Maria Eduarda, também de 21 anos, foi atingida por uma onda em uma área costeira e levada pela força do mar.
Ao perceber a situação, Bruno mergulhou para tentar socorrê-la. Durante a tentativa de resgate, ele acabou sendo arrastado pela correnteza e desapareceu.
Amiga sobreviveu
Maria Eduarda foi levada por aproximadamente cinco quilômetros até a região da Praia de Barequeçaba. Ela sobreviveu graças à ajuda de um pescador que passava pelo local e acionou o socorro.
A jovem foi retirada da água por equipes do GBMar, recebeu os primeiros atendimentos ainda na faixa de areia e passa bem.
Logo após o resgate, os bombeiros iniciaram a operação de buscas por Bruno. As equipes fazem varreduras no mar e em áreas costeiras, mas, até o momento, o jovem não foi localizado.
Nas redes sociais, amigos e familiares compartilham mensagens de apoio, orações e homenagens ao rapaz, apontado por conhecidos como um jovem querido e disposto a ajudar o próximo.