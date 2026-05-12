As buscas pelo jovem Bruno Barreto, 21 anos, mobilizam equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), embarcações e o helicóptero Águia da Polícia Militar. Elas entraram no segundo dia nesta terça-feira (12).

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Bruno desapareceu no mar após tentar salvar uma amiga que havia sido arrastada pela correnteza na Praia de Toque-Toque Grande, em São Sebastião.