12 de maio de 2026
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SÃO SEBASTIÃO

Buscas por Bruno seguem com helicóptero no Litoral Norte; VEJA

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/GBMar
Buscas por Bruno Barreto (no detalhe) ocorrem no Litoral Norte
Buscas por Bruno Barreto (no detalhe) ocorrem no Litoral Norte

As buscas pelo jovem Bruno Barreto, 21 anos, mobilizam equipes do GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), embarcações e o helicóptero Águia da Polícia Militar. Elas entraram no segundo dia nesta terça-feira (12).

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Bruno desapareceu no mar após tentar salvar uma amiga que havia sido arrastada pela correnteza na Praia de Toque-Toque Grande, em São Sebastião.

Segundo os bombeiros, o caso aconteceu na segunda-feira (11), quando Maria Eduarda, também de 21 anos, foi atingida por uma onda em uma área costeira e levada pela força do mar.

Ao perceber a situação, Bruno mergulhou para tentar socorrê-la. Durante a tentativa de resgate, ele acabou sendo arrastado pela correnteza e desapareceu.

Amiga sobreviveu

Maria Eduarda foi levada por aproximadamente cinco quilômetros até a região da Praia de Barequeçaba. Ela sobreviveu graças à ajuda de um pescador que passava pelo local e acionou o socorro.

A jovem foi retirada da água por equipes do GBMar, recebeu os primeiros atendimentos ainda na faixa de areia e passa bem.

Logo após o resgate, os bombeiros iniciaram a operação de buscas por Bruno. As equipes fazem varreduras no mar e em áreas costeiras, mas, até o momento, o jovem não foi localizado.

Nas redes sociais, amigos e familiares compartilham mensagens de apoio, orações e homenagens ao rapaz, apontado por conhecidos como um jovem querido e disposto a ajudar o próximo.

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