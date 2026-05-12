12 de maio de 2026
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Com óbitos em 4 cidades, Vale tem 6 mortes por dengue em 2026

Por Xandu Alves | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 2 min
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Charles de Moura/PMSJC
Ação contra a dengue em São José dos Campos
Ação contra a dengue em São José dos Campos

O Vale do Paraíba chegou a 6 mortes por dengue desde o começo do ano, com óbitos registrados em quatro cidades. Há mortes confirmadas em Jacareí (2), Taubaté (2), São José dos Campos (1) e Tremembé (1).

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O número de mortes suspeitas passou de 7 para 10 no Vale. O total de casos confirmados da doença chegou a 5.859 na região, com mais 2.610 ainda em investigação.

A Prefeitura de Jacareí confirmou duas mortes por dengue, sendo a primeira em 27 de janeiro, confirmada em 4 de fevereiro. A vítima foi um homem de 63 anos com doenças preexistentes. Jacareí lidera em quantidade de casos de dengue no Vale do Paraíba, com 2.057 confirmados.

A segunda morte foi confirmada em 7 de abril, de um homem de 73 anos, com comorbidades, que morreu no dia 27 de março.

Taubaté também confirmou duas mortes pela doença, sendo a primeira de um idoso de 80 anos, morador do bairro Gurilândia. Ele morreu no dia 5 de abril e o óbito foi confirmado oficialmente no dia 23 do mesmo mês.

Segundo a Prefeitura de Taubaté, a segunda morte foi de uma adolescente de 13 anos, moradora do bairro Residencial Estoril. Ela morreu no dia 8 de abril e teve a morte confirmada para a dengue em 30 de abril. O município soma 1.729 casos confirmados da doença e investiga outras três mortes suspeitas.

São José dos Campos registra uma morte pela doença, de um paciente entre 65 e 79 anos, confirmada em 19 de março. O município contabiliza 712 casos da doença e quatro óbitos em investigação.

Tremembé tem uma morte confirmada, de um paciente acima de 80 anos, além de 416 casos confirmados.

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