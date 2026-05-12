O Vale do Paraíba chegou a 6 mortes por dengue desde o começo do ano, com óbitos registrados em quatro cidades. Há mortes confirmadas em Jacareí (2), Taubaté (2), São José dos Campos (1) e Tremembé (1).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O número de mortes suspeitas passou de 7 para 10 no Vale. O total de casos confirmados da doença chegou a 5.859 na região, com mais 2.610 ainda em investigação.
A Prefeitura de Jacareí confirmou duas mortes por dengue, sendo a primeira em 27 de janeiro, confirmada em 4 de fevereiro. A vítima foi um homem de 63 anos com doenças preexistentes. Jacareí lidera em quantidade de casos de dengue no Vale do Paraíba, com 2.057 confirmados.
A segunda morte foi confirmada em 7 de abril, de um homem de 73 anos, com comorbidades, que morreu no dia 27 de março.
Taubaté também confirmou duas mortes pela doença, sendo a primeira de um idoso de 80 anos, morador do bairro Gurilândia. Ele morreu no dia 5 de abril e o óbito foi confirmado oficialmente no dia 23 do mesmo mês.
Segundo a Prefeitura de Taubaté, a segunda morte foi de uma adolescente de 13 anos, moradora do bairro Residencial Estoril. Ela morreu no dia 8 de abril e teve a morte confirmada para a dengue em 30 de abril. O município soma 1.729 casos confirmados da doença e investiga outras três mortes suspeitas.
São José dos Campos registra uma morte pela doença, de um paciente entre 65 e 79 anos, confirmada em 19 de março. O município contabiliza 712 casos da doença e quatro óbitos em investigação.
Tremembé tem uma morte confirmada, de um paciente acima de 80 anos, além de 416 casos confirmados.