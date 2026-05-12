Após décadas de espera, o Hospital Municipal de Jacareí irá finalmente sair do papel. O anúncio e assinatura do decreto foram feitos pelo Prefeito de Jacareí, Celso Florêncio (PL) no dia 04 de maio.

A área onde hoje está localizada o hospital Policlin, que encerrou suas atividades no município no último mês, será desapropriada e posteriormente comprada pela Prefeitura, proporcionando mais saúde e uma melhor estrutura para cuidar dos moradores.



Estrutura

Inicialmente, o novo hospital irá contar com 40 leitos, 20 quartos de internação, 10 consultórios, 5 leitos de observação, 3 salas administrativas, 3 salas no centro cirúrgico e sala de recuperação anestésica, pronto-socorro de pequeno porte, além de estrutura complementar, como refeitório, rouparia, central de material e esterilização, sala de tomografia e sala vermelha.

Além da estrutura já oferecida, o hospital conta com espaço para ampliação. O hospital está localizado na Avenida Edouard Six, na região central de Jacareí e possui uma área total de 8.728 mil m², com 2.657 mil m² de área construída.

Trâmites

Após a assinatura do decreto de desapropriação, um Projeto de Lei será enviado à Câmara Municipal prevendo a permuta de duas áreas que pertencem à Prefeitura, pela área do Policlin, que foi avaliada em R$ 27 milhões.

Além da permuta, será necessário um complemento financeiro de R$ 14 milhões, que foi viabilizado por uma emenda da bancada do PL (Partido Liberal), por meio do Deputado Federal Márcio Alvino.