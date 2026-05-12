A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu dois homens e uma mulher, todos de nacionalidade chilena, suspeitos de envolvimento em furto no interior de veículo, na manhã de segunda-feira (11), na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.

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Segundo a PRF, a equipe operacional recebeu uma denúncia informando que os ocupantes de um Jeep Renegade teriam participado de um furto em um carro estacionado em um restaurante às margens da Dutra, em Itatiaia, no Rio de Janeiro.