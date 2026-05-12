A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu dois homens e uma mulher, todos de nacionalidade chilena, suspeitos de envolvimento em furto no interior de veículo, na manhã de segunda-feira (11), na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos.
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Segundo a PRF, a equipe operacional recebeu uma denúncia informando que os ocupantes de um Jeep Renegade teriam participado de um furto em um carro estacionado em um restaurante às margens da Dutra, em Itatiaia, no Rio de Janeiro.
Após a comunicação, os policiais iniciaram buscas pela rodovia e localizaram o veículo próximo ao km 157 da Dutra, na pista sentido São Paulo. Em seguida, a corporação realizou acompanhamento tático até conseguir abordar o automóvel.
Durante a vistoria, os agentes encontraram objetos furtados e também um aparelho utilizado para bloquear o travamento remoto de portas de veículos próximos. Além disso, segundo a PRF, criminosos costumam usar esse tipo de equipamento em furtos praticados em estacionamentos.
Depois da abordagem, os policiais encaminharam o trio à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São José dos Campos. Por fim, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante dos três suspeitos por furto consumado.