Vale todo esforço pela Verdade
Per aspera pro Brasilia.
Todo sacrifício pelo Brasil. O lema estampado na bandeira de Taubaté traduz a força de uma cidade que atravessa séculos como protagonista da história nacional – território onde passado, presente e futuro se encontram.
É nesse cenário que OVALE reafirma seu compromisso essencial: todo esforço pela verdade.
Referência no jornalismo de Taubaté e região, OVALE assume o papel de condutor do debate público, amplificando o livre pensamento e aprofundando a discussão sobre os caminhos da cidade rumo aos seus 400 anos.
Mais do que informar com precisão e credibilidade, o jornal se consolida como um espaço de diálogo aberto, plural e independente – uma verdadeira caixa de ressonância da sociedade, onde diferentes vozes encontram visibilidade e contraponto. Um ambiente em que desafios são expostos, ideias são debatidas e soluções ganham forma.
Com o projeto Taubaté#400, OVALE intensifica sua presença no cotidiano da cidade, ampliando a cobertura jornalística com um olhar hiperlocal, atento às demandas reais da população e às transformações que moldam o futuro do município. A iniciativa conta com o apoio institucional da Prefeitura de Taubaté.
Guiado pelos princípios da independência editorial, espírito crítico e compromisso com o interesse público, OVALE não apenas registra a história de Taubaté – participa ativamente de sua construção.
Ao dar voz à sociedade, conectar lideranças e promover reflexões por meio de fóruns estratégicos, o jornal amplia sua influência e seu papel como agente de transformação.
Porque mais do que acompanhar o tempo, é preciso construir o futuro desde agora.