Todo sacrifício pelo Brasil. O lema estampado na bandeira de Taubaté traduz a força de uma cidade que atravessa séculos como protagonista da história nacional – território onde passado, presente e futuro se encontram.

É nesse cenário que OVALE reafirma seu compromisso essencial: todo esforço pela verdade.

Referência no jornalismo de Taubaté e região, OVALE assume o papel de condutor do debate público, amplificando o livre pensamento e aprofundando a discussão sobre os caminhos da cidade rumo aos seus 400 anos.

Mais do que informar com precisão e credibilidade, o jornal se consolida como um espaço de diálogo aberto, plural e independente – uma verdadeira caixa de ressonância da sociedade, onde diferentes vozes encontram visibilidade e contraponto. Um ambiente em que desafios são expostos, ideias são debatidas e soluções ganham forma.