12 de maio de 2026
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COLUNA TRAVADA

Bombeiro: homem é resgatado em casa de difícil acesso em Ilhabela

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Corpo de Bombeiros
Bombeiros retiraram o homem da casa
Bombeiros retiraram o homem da casa

Um homem com um problema de saúde foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em uma casa de difícil acesso em Ilhabela, na tarde dessa segunda-feira (11), por volta de 16h.

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Os bombeiros foram chamados para ocorrência em apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), na retirada da residência de um homem de 35 anos com a coluna travada.

Segundo os bombeiros, a casa fica em um local de difícil acesso, devido a uma grande escadaria pela rua Antero da Silva, bairro Perequê, em Ilhabela. O homem foi deixado aos cuidados médicos.

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