Um homem com um problema de saúde foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros em uma casa de difícil acesso em Ilhabela, na tarde dessa segunda-feira (11), por volta de 16h.

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Os bombeiros foram chamados para ocorrência em apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), na retirada da residência de um homem de 35 anos com a coluna travada.