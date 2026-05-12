Um homem de 27 anos foi preso em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) em São Sebastião após roubar R$ 25 de uma vendedora sob ameaça de cortar seu rosto com um estilete.

O roubo ocorreu por volta das 0h30 de terça-feira (12), em uma barraca de salgados localizada na avenida Antônio Januário do Nascimento, nas proximidades do terminal da balsa, na região central da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ocorrência