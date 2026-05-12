Um homem de 27 anos foi preso em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) em São Sebastião após roubar R$ 25 de uma vendedora sob ameaça de cortar seu rosto com um estilete.
O roubo ocorreu por volta das 0h30 de terça-feira (12), em uma barraca de salgados localizada na avenida Antônio Januário do Nascimento, nas proximidades do terminal da balsa, na região central da cidade.
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Ocorrência
De acordo com o registro policial, o suspeito abordou a funcionária e exigiu o dinheiro, passando a proferir ameaças após uma negativa inicial.
O assaltante exibiu um estilete e ameaçou cortar o rosto da vítima, de 22 anos, caso ela não entregasse a quantia de R$ 25. Com medo, a trabalhadora entregou o valor solicitado e o homem fugiu do local.
Prisão
A GCM foi acionada e iniciou buscas na região com base nas características físicas e nas vestimentas do autor, que usava uma máscara cirúrgica branca. Ele foi localizado cerca de 30 minutos após o roubo, em uma avenida próxima ao local do crime.
Embora o dinheiro subtraído e a arma não tenham sido encontrados durante a abordagem pessoal, o indivíduo portava a máscara descrita pela vítima, que o reconheceu. Ele negou tê-la ameaçado, afirmando que apenas pediu dinheiro.
Entretanto, diante da narrativa da vítima e dos depoimentos dos guardas municipais, ele foi preso em flagrante. O caso foi registrado como roubo consumado, conforme previsto no artigo 157 do Código Penal, e o homem permanece à disposição da Justiça.
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