A Embraer negocia a venda da primeira aeronave multimissão C-390 Millennium na América Latina e segue em negociações avançadas com a Colômbia e o Chile.

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O Brasil é o único país da América Latina que opera a aeronave, e novos acordos na região ajudariam a Embraer em seu objetivo de impulsionar as vendas externas do C-390, um importante concorrente do C-130 Hércules da Lockheed Martin.