A Polícia Federal de São José dos Campos cumpriu, nesta terça-feira (12), um mandado de busca e apreensão em investigação que apura a atuação de associação criminosa em fraudes bancárias praticadas contra a Caixa Econômica Federal.
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O mandado foi cumprido contra um investigado na cidade de São Paulo. O crime teria sido praticado contra uma agência de Jacareí.
A investigação teve início após comunicação encaminhada pela Caixa relatando indícios de fraudes. Após apurações, a PF identificou que o grupo utilizava documentos falsos para abertura de contas bancárias e para obtenção fraudulenta de empréstimos. Os valores ilícitos eram movimentados por meio de contas vinculadas aos investigados e a terceiros.
Até o momento, sete pessoas foram identificadas como integrantes do esquema criminoso. Em 2025, outros três mandados de busca e apreensão já haviam sido cumpridos no curso das investigações.
O prejuízo identificado em fraudes praticadas contra a Caixa Econômica Federal ultrapassa R$ 121 mil. Os investigados poderão responder pelos crimes de associação criminosa e de estelionato majorado praticado contra instituição pública, com penas de até 13 anos de prisão.