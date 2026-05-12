A Polícia Federal de São José dos Campos cumpriu, nesta terça-feira (12), um mandado de busca e apreensão em investigação que apura a atuação de associação criminosa em fraudes bancárias praticadas contra a Caixa Econômica Federal.

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O mandado foi cumprido contra um investigado na cidade de São Paulo. O crime teria sido praticado contra uma agência de Jacareí.