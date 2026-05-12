12 de maio de 2026
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COMBATE AO TRÁFICO

Polícia faz incursão no Banhado e apreende rádio e drogas em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Equipes da Força Tática da Polícia Militar realizaram uma incursão na Comunidade do Banhado, em São José dos Campos. A operação ocorreu na manhã desta terça-feira (13) e teve como objetivo o combate ao tráfico de drogas e a captura de indivíduos procurados pela Justiça.

As equipes acessaram o local e visualizaram suspeitos vendendo drogas, que fugiram a pé pelas vias da comunidade.

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Apreensões

Durante a varredura, os agentes localizaram um rádio transmissor da marca Baofeng caído ao solo e ainda ligado, transmitindo comunicações. Próxima ao aparelho, foi encontrada uma sacola contendo drogas e uma quantia em dinheiro.

No total, foram apreendidos R$ 1.465,50 em espécie, além de 84 porções de cocaína e 49 pedras de crack.

Apesar das buscas nas imediações, nenhum suspeito foi localizado no momento da operação.

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