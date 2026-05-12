Equipes da Força Tática da Polícia Militar realizaram uma incursão na Comunidade do Banhado, em São José dos Campos. A operação ocorreu na manhã desta terça-feira (13) e teve como objetivo o combate ao tráfico de drogas e a captura de indivíduos procurados pela Justiça.

As equipes acessaram o local e visualizaram suspeitos vendendo drogas, que fugiram a pé pelas vias da comunidade.

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