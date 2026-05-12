Um homem de 35 anos foi preso em São José dos Campos suspeito de agredir a ex-companheira com enforcamento e socos na cabeça, em ocorrência registrada como violência doméstica, lesão corporal e ameaça na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), na segunda-feira (11).

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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom, por volta das 11h45, para atender o caso em uma residência na rua Messias Palmeira, na Vila Tesouro, na região leste de São José. No local, a vítima, uma mulher de 48 anos, estava abalada emocionalmente e segurava uma marreta, alegando que tentava se defender do ex-companheiro.