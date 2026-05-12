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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Ex-marido é preso suspeito de enforcar e socar mulher em São José

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Caso foi registrado em flagrante na Delegacia de Defesa da Mulher de São José
Caso foi registrado em flagrante na Delegacia de Defesa da Mulher de São José

Um homem de 35 anos foi preso em São José dos Campos suspeito de agredir a ex-companheira com enforcamento e socos na cabeça, em ocorrência registrada como violência doméstica, lesão corporal e ameaça na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), na segunda-feira (11).

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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom, por volta das 11h45, para atender o caso em uma residência na rua Messias Palmeira, na Vila Tesouro, na região leste de São José. No local, a vítima, uma mulher de 48 anos, estava abalada emocionalmente e segurava uma marreta, alegando que tentava se defender do ex-companheiro.

O caso foi registrado em flagrante na Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos. O homem é investigado com base na Lei Maria da Penha.

Ex-marido teria ameaçado vítima por mensagens

Segundo o registro policial, o ex-marido não morava mais na casa havia algum tempo e já teria outra família. Ainda conforme o boletim, ele vinha ameaçando a vítima por mensagens em razão de desentendimentos envolvendo partilha de valores adquiridos durante o período em que conviveram juntos.

Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, havia populares exaltados e pessoas filmando a situação. Os policiais precisaram intervir para conter os ânimos e preservar a integridade das partes.

A vítima informou à polícia que, na mesma data, teria sido agredida fisicamente pelo ex-companheiro. Ela relatou ter sido enforcada e atingida com socos na região da cabeça.

O boletim aponta que foi constatada vermelhidão no pescoço da mulher. A vítima e o investigado passaram por exame de corpo de delito, e os dois exames tiveram resultado positivo, segundo o registro policial.

Filho do casal estava em desespero

Ainda de acordo com o boletim, o filho do casal estava em estado de desespero dentro do imóvel, trancado em um dos cômodos com uma menina de aproximadamente 10 anos.

Após a contenção da ocorrência, as partes foram levadas à DDM de São José dos Campos para as providências de polícia judiciária.

A vítima foi cientificada dos direitos previstos na Lei Maria da Penha, incluindo a possibilidade de pedir medidas protetivas de urgência.

As medidas protetivas podem incluir afastamento do agressor, proibição de contato e restrições de aproximação, conforme análise da autoridade competente.

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