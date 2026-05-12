Um homem de 35 anos foi preso em São José dos Campos suspeito de agredir a ex-companheira com enforcamento e socos na cabeça, em ocorrência registrada como violência doméstica, lesão corporal e ameaça na DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), na segunda-feira (11).
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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via Copom, por volta das 11h45, para atender o caso em uma residência na rua Messias Palmeira, na Vila Tesouro, na região leste de São José. No local, a vítima, uma mulher de 48 anos, estava abalada emocionalmente e segurava uma marreta, alegando que tentava se defender do ex-companheiro.
O caso foi registrado em flagrante na Delegacia de Defesa da Mulher de São José dos Campos. O homem é investigado com base na Lei Maria da Penha.
Ex-marido teria ameaçado vítima por mensagens
Segundo o registro policial, o ex-marido não morava mais na casa havia algum tempo e já teria outra família. Ainda conforme o boletim, ele vinha ameaçando a vítima por mensagens em razão de desentendimentos envolvendo partilha de valores adquiridos durante o período em que conviveram juntos.
Quando a Polícia Militar chegou ao endereço, havia populares exaltados e pessoas filmando a situação. Os policiais precisaram intervir para conter os ânimos e preservar a integridade das partes.
A vítima informou à polícia que, na mesma data, teria sido agredida fisicamente pelo ex-companheiro. Ela relatou ter sido enforcada e atingida com socos na região da cabeça.
O boletim aponta que foi constatada vermelhidão no pescoço da mulher. A vítima e o investigado passaram por exame de corpo de delito, e os dois exames tiveram resultado positivo, segundo o registro policial.
Filho do casal estava em desespero
Ainda de acordo com o boletim, o filho do casal estava em estado de desespero dentro do imóvel, trancado em um dos cômodos com uma menina de aproximadamente 10 anos.
Após a contenção da ocorrência, as partes foram levadas à DDM de São José dos Campos para as providências de polícia judiciária.
A vítima foi cientificada dos direitos previstos na Lei Maria da Penha, incluindo a possibilidade de pedir medidas protetivas de urgência.
As medidas protetivas podem incluir afastamento do agressor, proibição de contato e restrições de aproximação, conforme análise da autoridade competente.