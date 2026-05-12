Um homem de 44 anos, identificado pelas iniciais A. L. G., foi baleado na região das costas e nádegas pelo próprio sobrinho, Q. N. S., de 23 anos. O crime ocorreu por volta das 12h desta segunda-feira (11), no bairro São Manoel, em Guaratinguetá e teria sido motivado por uma dívida de drogas.

O crime

A vítima relatou à polícia que retornava de um mercadinho na rua Alexandrina Ferreira Leite, quando foi chamada pelo sobrinho. Ao olhar para trás, foram efetivados cinco disparos de reólver, possivelmente de calibre .32. Dois dos disparos o atingiram no tórax e nas nádegas.

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