Um homem de 44 anos, identificado pelas iniciais A. L. G., foi baleado na região das costas e nádegas pelo próprio sobrinho, Q. N. S., de 23 anos. O crime ocorreu por volta das 12h desta segunda-feira (11), no bairro São Manoel, em Guaratinguetá e teria sido motivado por uma dívida de drogas.
O crime
A vítima relatou à polícia que retornava de um mercadinho na rua Alexandrina Ferreira Leite, quando foi chamada pelo sobrinho. Ao olhar para trás, foram efetivados cinco disparos de reólver, possivelmente de calibre .32. Dois dos disparos o atingiram no tórax e nas nádegas.
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A Polícia Militar foi acionada via rádio. No local, encontrou uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já prestando os primeiros socorros à vítima, que estava consciente, e apontou o sobrinho como o autor do crime.
Investigação
O caso foi registrado como homicídio tentado na Delegacia Seccional de Guaratinguetá. Segundo o histórico policial, tanto a vítima quanto o investigado já possuem registros criminais anteriores.
Até o fechamento do boletim, o suspeito não havia sido preso.