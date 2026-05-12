Um homem de 60 anos, identificado como "Juan" e "Índio", foi encontrado morto em via pública, no bairro Tingá, em Caraguatatuba.
A ocorrência foi registrada na manhã de segunda-feira (11), após acionamento da Polícia Militar via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) às 06:43.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Briga de bar
Segundo testemunha, a vítima era morador de rua e teria sido agredido por um homem conhecido como "Pelé", num bar nas proximidades.
Durante a briga, Índio teria perdido os sentidos. Ao recuperar a consciência, teria caminhado até outro estabelecimento que comercializa churrasco, no bairro Tingá, onde faleceu posteriormente.
Desfecho
A Polícia Científica realizou os trabalhos periciais no local e não encontrou objetos ilícitos ou documentos com a vítima.
O caso foi registrado na delegacia de Caraguatatuba como morte suspeita e segue sob investigações para confirmar a causa da morte, identidade oficial do homem e o possível agressor.