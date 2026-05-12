Um homem de 60 anos, identificado como "Juan" e "Índio", foi encontrado morto em via pública, no bairro Tingá, em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada na manhã de segunda-feira (11), após acionamento da Polícia Militar via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) às 06:43.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Briga de bar