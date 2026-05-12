12 de maio de 2026
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CRIME EM CARAGUÁ

'Índio' é achado morto após briga de bar com 'Pelé' na região

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Um homem de 60 anos, identificado como "Juan" e  "Índio", foi encontrado morto em via pública, no bairro Tingá, em Caraguatatuba.

A ocorrência foi registrada na manhã de segunda-feira (11), após acionamento da Polícia Militar via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) às 06:43.

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Briga de bar

Segundo testemunha, a vítima era morador de rua e teria sido agredido por um homem conhecido como "Pelé", num bar nas proximidades.

Durante a briga, Índio teria perdido os sentidos. Ao recuperar a consciência, teria caminhado até outro estabelecimento que comercializa churrasco, no bairro Tingá, onde faleceu posteriormente.

Desfecho

A Polícia Científica realizou os trabalhos periciais no local e não encontrou objetos ilícitos ou documentos com a vítima.

O caso foi registrado na delegacia de Caraguatatuba como morte suspeita e segue sob investigações para confirmar a causa da morte, identidade oficial do homem  e o possível agressor.

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