13 de maio de 2026
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TREMEMBÉ

Mães são flagradas levando ilícitos para filhos em penitenciária

Por Da redação | Tremembé
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/SAP
Droga sintética estava escondida na área íntima de uma mãe em visita ao filho preso
Droga sintética estava escondida na área íntima de uma mãe em visita ao filho preso

Duas mães foram flagradas portando ilícitos que seriam entregues aos filhos presos no Centro de Progressão Penitenciária de Tremembé.

As ocorrências foram registradas no domingo (10), Dia das Mães.

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Uma delas, de 43 anos, teve uma imagem anormal detectada pelo equipamento de escâner corporal em sua área íntima. Prontamente, ela retirou do corpo um invólucro contendo 93 gramas de maconha, oito gramas de cocaína e três gramas de droga sintética não identificada.

Outra mãe, de 57 anos, também foi interceptada levando um papel com um número de telefone anotado, o que é proibido. A anotação foi percebida durante a inspeção de objetos.

Ambas foram encaminhadas à delegacia para registro de ocorrência e providências legais, como a suspensão do cadastro de visitantes.

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