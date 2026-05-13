Duas mães foram flagradas portando ilícitos que seriam entregues aos filhos presos no Centro de Progressão Penitenciária de Tremembé.

As ocorrências foram registradas no domingo (10), Dia das Mães.

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