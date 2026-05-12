Leonardo Rodrigues Viana, de 29 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (11), em Jacareí. O caso aconteceu na Rua Salvador Preto, em frente ao Viveiro Municipal.

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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência com vítima fatal. No local, encontraram o corpo de um homem caído na via pública, sem documento de identificação pessoal.