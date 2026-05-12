Leonardo Rodrigues Viana, de 29 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (11), em Jacareí. O caso aconteceu na Rua Salvador Preto, em frente ao Viveiro Municipal.
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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência com vítima fatal. No local, encontraram o corpo de um homem caído na via pública, sem documento de identificação pessoal.
Ainda conforme o registro policial, foi identificada uma marca amarela no pneu dianteiro, compatível, em tese, com contato com o meio-fio em uma curva da via. A dinâmica do acidente ainda deverá ser apurada pelas autoridades.
O caso foi registrado pela Polícia Civil, que vai investigar as circunstâncias da morte.
A morte de Leonardo causou comoção nas redes sociais. Familiares, amigos e conhecidos publicaram mensagens de pesar e homenagens ao jovem, além de manifestações de solidariedade aos familiares.
Segundo nota de homenagem divulgada pela empresa funerária, Leonardo nasceu em 17 de agosto de 1996 e morreu nesta segunda-feira. O velório será realizado na terça-feira (12), a partir das 6h, na Rua Antônio Afonso, 172, no Centro de Jacareí.
O sepultamento está previsto para as 10h, no Cemitério Municipal Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.