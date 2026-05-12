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MORTE

Acidente de moto mata Leonardo, 29 anos, em Jacareí

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Leonardo Rodrigues Viana, de 29 anos
Leonardo Rodrigues Viana, de 29 anos

Leonardo Rodrigues Viana, de 29 anos, morreu após se envolver em um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (11), em Jacareí. O caso aconteceu na Rua Salvador Preto, em frente ao Viveiro Municipal.

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De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência com vítima fatal. No local, encontraram o corpo de um homem caído na via pública, sem documento de identificação pessoal.

Ainda conforme o registro policial, foi identificada uma marca amarela no pneu dianteiro, compatível, em tese, com contato com o meio-fio em uma curva da via. A dinâmica do acidente ainda deverá ser apurada pelas autoridades.

O caso foi registrado pela Polícia Civil, que vai investigar as circunstâncias da morte.

A morte de Leonardo causou comoção nas redes sociais. Familiares, amigos e conhecidos publicaram mensagens de pesar e homenagens ao jovem, além de manifestações de solidariedade aos familiares.

Segundo nota de homenagem divulgada pela empresa funerária, Leonardo nasceu em 17 de agosto de 1996 e morreu nesta segunda-feira. O velório será realizado na terça-feira (12), a partir das 6h, na Rua Antônio Afonso, 172, no Centro de Jacareí.

O sepultamento está previsto para as 10h, no Cemitério Municipal Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.

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