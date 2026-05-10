Morreu neste final de semana, aos 50 anos, o comerciante e funileiro Walmir Antônio Fiorio, o ‘Martelinho de Ouro’, morador de Taubaté. Ele deixa mulher e três filhas. A causa da morte não foi divulgada.

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No sábado (9), Walmir estava internado na Santa Casa de São José dos Campos, em estado grave. Familiares e amigos se uniram em oração pela saúde dele, numa corrente de fé pela cura do comerciante, que acabou não resistindo. Ele morreu neste domingo (10).