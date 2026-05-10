Morreu neste final de semana, aos 50 anos, o comerciante e funileiro Walmir Antônio Fiorio, o ‘Martelinho de Ouro’, morador de Taubaté. Ele deixa mulher e três filhas. A causa da morte não foi divulgada.
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No sábado (9), Walmir estava internado na Santa Casa de São José dos Campos, em estado grave. Familiares e amigos se uniram em oração pela saúde dele, numa corrente de fé pela cura do comerciante, que acabou não resistindo. Ele morreu neste domingo (10).
A cerimônia de despedida é realizada no Velório São Benedito, em Taubaté, neste domingo. O sepultamento está marcado para as 11h dessa segunda-feira (11).
Nas redes sociais, familiares e amigos despediram-se de Walmir, que era muito querido e reconhecido como um profissional competente e atencioso.
“Meu amigo foi para outro plano, pessoa ímpar, artesão nato. Martelinho de Ouro. Com seu martelo fez muitos trabalhos no exterior. Chuva de pedra era sua alegria. Ele com a sua caixa de ferramentas e seu martelinho de ouro voltava a fixar tudo novamente, um malabarista, contorcionista dos pés a cabeça. Vai nos deixar saudades, valeu Walmir, de ter a oportunidade de ser seu amigo, vai em paz”, escreveu um amigo.