A cidade de Guaratinguetá já vive o clima de fé e tradição com o lançamento oficial da programação da Festa de Santo Antônio 2026, evento que marca as celebrações dos 396 anos do município.

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A festividade será realizada entre os dias 1º e 13 de junho, na Matriz de Santo Antônio, no Centro Histórico, reunindo missas, procissões, quermesse, Ação entre Amigos e atrações musicais.