A cidade de Guaratinguetá já vive o clima de fé e tradição com o lançamento oficial da programação da Festa de Santo Antônio 2026, evento que marca as celebrações dos 396 anos do município.
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A festividade será realizada entre os dias 1º e 13 de junho, na Matriz de Santo Antônio, no Centro Histórico, reunindo missas, procissões, quermesse, Ação entre Amigos e atrações musicais.
Considerada uma das festas religiosas mais tradicionais do Vale do Paraíba, a celebração homenageia Santo Antônio, padroeiro da cidade e figura ligada à origem histórica de Guaratinguetá há quase quatro séculos.
Programação
Ao longo dos 13 dias de programação, os fiéis poderão participar de missas diárias, além de momentos especiais de oração, confraternização e atividades culturais voltadas para toda a família.
As celebrações religiosas acontecem de segunda a sábado às 7h, 12h e 19h. Aos domingos, as missas serão às 7h, 9h, 15h e 18h.
Além da programação litúrgica, a tradicional quermesse promete movimentar o Centro Histórico com barracas, comidas típicas e apresentações musicais nos finais de semana, fortalecendo o espírito de união e devoção entre moradores e visitantes.
Dia de Santo Antônio
O ponto alto da festa será no dia 13 de junho, data dedicada a Santo Antônio. A programação especial terá missa às 8h, seguida da bênção e distribuição do tradicional Pão de Santo Antônio.
Às 10h, será celebrada uma Missa Solene em comemoração aos 396 anos de Guaratinguetá, presidida por dom Mário Antônio da Silva, arcebispo da Arquidiocese de Aparecida. Às 15h, acontece a tradicional procissão pelas ruas da cidade, seguida da Missa de Encerramento.
A expectativa da organização é reunir milhares de pessoas durante os dias de festa, reforçando a importância cultural, religiosa e histórica da celebração para Guaratinguetá e toda a região.