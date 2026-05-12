A RMVale exportou US$ 2,87 bilhões no primeiro quadrimestre de 2026 e registrou uma alta residual de 0,52% na comparação com igual período do ano passado, no qual as exportações chegaram a US$ 2,85 bilhões. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

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No mesmo período, a região importou US$ 3,19 bilhões e teve um aumento de 18,57% frente ao valor importado no mesmo período do ano passado, de US$ 2,69 bilhões.