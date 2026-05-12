A RMVale exportou US$ 2,87 bilhões no primeiro quadrimestre de 2026 e registrou uma alta residual de 0,52% na comparação com igual período do ano passado, no qual as exportações chegaram a US$ 2,85 bilhões. Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
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No mesmo período, a região importou US$ 3,19 bilhões e teve um aumento de 18,57% frente ao valor importado no mesmo período do ano passado, de US$ 2,69 bilhões.
Com isso, a balança comercial da RMVale fechou os quatro primeiros meses de 2026 com déficit de US$ 319,14 milhões, abaixo do valor obtido no primeiro quadrimestre do ano passado, quando registrou superávit de US$ 165,79 milhões.
Segundo economistas, as tarifas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos e as guerras da Ucrânia e no Irã impactaram a balança comercial da região.
Cidades
Entre os municípios mais exportadores da RMVale, São José dos Campos, Ilhabela e Jacareí exportaram menos neste ano do que no ano passado. Já Pindamonhangaba e Taubaté aumentaram as exportações.
Maior exportadora do Vale, São José dos Campos vendeu US$ 795,48 milhões de janeiro a abril de 2026, redução de 10,46% frente ao valor exportado no ano passado, em igual período: US$ 888,44 milhões.
Principal exportadora de petróleo, Ilhabela reduziu em 5,23% as vendas ao exterior neste ano comparado ao ano passado: US$ 711,58 milhões contra US$ 750,84 milhões.
Jacareí registrou queda de 12% nas exportações neste ano: US$ 199,74 milhões contra US$ 227,53 milhões no primeiro quadrimestre do ano passado.
Outras cidades conseguiram aumentar as exportações, como Pindamonhangaba (25,78%) e Taubaté (0,54%). Na primeira, as vendas passaram de US$ 421,34 milhões para US$ 529,96 milhões. Em Taubaté, o valor subiu de US$ 245 milhões para US$ 246,36 milhões, melhor resultado para o período desde 2019.
Também exportadora de petróleo, São Sebastião teve alta de 8,69% nas vendas, com US$ 167,56 milhões ante US$ 154,16 milhões em 2025.
Saldo da balança
A redução nas exportações fez com que São José dos Campos fechasse o primeiro quadrimestre com déficit de US$ 216 milhões na balança comercial. Taubaté também teve saldo negativo de US$ 135,67 milhões.