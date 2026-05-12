Um adolescente foi apreendido e três bicicletas furtadas foram recuperadas em Cruzeiro.

A ocorrência foi registrada na tarde de segunda-feira (11) por policiais da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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