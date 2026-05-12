Estudantes em busca de uma oportunidade de estágio podem encontrar na Petrobras a tão sonhada chance. A Petrobras lançou o seu Programa de Estágio de Estudantes 2026, com cerca de 150 vagas distribuídas por 12 estados do Brasil. No estado de São Paulo, há oportunidades na capital e nos municípios de São José dos Campos, Cubatão, Santos, Paulínia e Mauá.
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Pela primeira vez na história da Petrobras, 30% das oportunidades serão reservadas exclusivamente às mulheres. Também há reserva de vagas de 10% para pessoas com deficiência e 30% para pessoas negras, pardas, indígenas e quilombolas.
As vagas são para estudantes de nível superior nas seguintes carreiras: Administração de Empresas, Advocacia, Análise de Sistemas, Biblioteconomia, Biologia, Ciência de Dados, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Economia, Enfermagem, Engenharias (Ambiental, Civil, de Computação, Controle e Automação, Petróleo, Produção, Telecomunicações, Elétrica, Mecânica, Naval, Química), Geofísica, Geologia, Jornalismo, Marketing, Oceanografia e Relações Públicas.
As inscrições devem ser feitas entre os dias 21 de maio e 3 de junho. Para participar, os candidatos devem estar regularmente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas de nível superior reconhecidas pelo Ministério da Educação.
Estágio de 20 horas semanais
O regime do estágio será de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, podendo ser adotado o regime híbrido, a critério da Petrobras. Os estagiários com deficiência poderão aderir ao teletrabalho integral, desde que compatível com o plano de atividades do estágio.
O processo seletivo será realizado por meio de aplicação de prova objetiva online com 60 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, 10 de conhecimentos gerais, 10 de Matemática, 10 de Raciocínio Lógico, 10 de Tecnologias, Ciência de Dados e Inteligência Artificial e 10 de conhecimentos sobre a Petrobras.
Imediatamente após a inscrição no processo seletivo, os candidatos já estarão aptos a realizar a prova objetiva. Após a realização das provas, será definida a classificação final do processo seletivo.
Benefícios
A Petrobras oferece bolsa-auxílio de R$ 1.825, vale transporte de R$ 15 por dia de trabalho presencial, seguro contra acidentes pessoais, além de recesso remunerado, conforme prevê a legislação.
A Petrobras também oferecerá uma trilha de aprendizagem com cursos e treinamentos da Universidade Petrobras.
A empresa informou que o Programa de Estágio de Estudantes 2026 não gera vínculo empregatício com a Petrobras e não é concurso público para contratação de empregados efetivos.
Trata-se exclusivamente de um processo seletivo para desenvolvimento de estudantes de nível superior. A companhia reforça que não possui concurso aberto no momento e não tem qualquer previsão de realização de processo seletivo público para contratação de empregados efetivos.
SERVIÇO
Programa de Estágio de Estudantes Petrobras 2026
Vagas: cerca de 150 vagas, divididas entre os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Amazonas, Ceará, Pernambuco, Sergipe e Distrito Federal
Etapa de prova online: 21/05 a 03/06
Carga-horária: 20 horas semanais
Benefícios: Bolsa-auxílio mensal de R$1.825, vale-transporte para dias de trabalho presencial e seguro contra acidentes pessoais