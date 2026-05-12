Estudantes em busca de uma oportunidade de estágio podem encontrar na Petrobras a tão sonhada chance. A Petrobras lançou o seu Programa de Estágio de Estudantes 2026, com cerca de 150 vagas distribuídas por 12 estados do Brasil. No estado de São Paulo, há oportunidades na capital e nos municípios de São José dos Campos, Cubatão, Santos, Paulínia e Mauá.

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Pela primeira vez na história da Petrobras, 30% das oportunidades serão reservadas exclusivamente às mulheres. Também há reserva de vagas de 10% para pessoas com deficiência e 30% para pessoas negras, pardas, indígenas e quilombolas.