Um carro pegou fogo na Praça Ulysses Guimarães, no Jardim Aquarius, região oeste de São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (12). O incêndio ocorreu por volta das 8h20, perto da avenida Tubarão.

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No local, segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava estacionado e pegou fogo após a proprietária dar a partida. O fogo começou em razão de vazamento de combustível no chão, segundo a corporação.