12 de maio de 2026
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FOGO EM VEÍCULO

AGORA: Carro pega fogo em praça do Jardim Aquarius, em São José

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Life Informa
Veículo estava estacionado e pegou fogo após a proprietária dar a partida
Veículo estava estacionado e pegou fogo após a proprietária dar a partida

Um carro pegou fogo na Praça Ulysses Guimarães, no Jardim Aquarius, região oeste de São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (12). O incêndio ocorreu por volta das 8h20, perto da avenida Tubarão.

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No local, segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo estava estacionado e pegou fogo após a proprietária dar a partida. O fogo começou em razão de vazamento de combustível no chão, segundo a corporação.

As equipes dos bombeiros combateram as chamas e controlaram o incêndio, usando 1.000 litros de água. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O local foi deixado em segurança.

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