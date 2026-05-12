O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) realiza buscas por Bruno Barreto, de 21 anos, que desapareceu no mar após tentar salvar uma amiga na Praia de Toque-Toque Grande, em São Sebastião.
O incidente foi registrado na segunda-feira ( 11). A amiga, Maria Eduarda, também de 21 anos, foi resgatada com vida após ser arrastada pela correnteza por cerca de 5 quilômetros.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Ocorrência
A ocorrência teve início quando Maria Eduarda foi atingida por uma onda em uma área costeira e lançada ao mar. Segundo os bombeiros, Bruno não foi atingido pela água, mas mergulhou voluntariamente em uma tentativa de socorrê-la.
Ele acabou sendo levado pelas águas e não foi mais visto.
O Resgate de Maria Eduarda
A jovem foi arrastada da costeira de Toque-Toque Grande até a região da Praia de Barequeçaba. Ela foi salva graças à intervenção de um pescador que passava pelo local e acionou o GBMar. A equipe de salvamento a resgatou do mar e prestou os primeiros socorros, levando-a em segurança para a faixa de areia.
Operação de busca
As autoridades confirmaram que, imediatamente após o resgate da primeira vítima, as equipes iniciaram uma varredura com embarcações e auxílio do helicóptero Águia na tentativa de localizar Bruno.
A operação segue os POP (Procedimentos Operacionais Padrão), mas, até o momento, não há pistas sobre o paradeiro do jovem.
Procedimentos de busca foram retomados na manhã desta terça-feira (12).