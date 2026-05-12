Campos do Jordão registrou nesta terça-feira (12) o dia mais frio do ano no Vale do Paraíba, com 2,1ºC. Outras cidades também tiveram temperaturas baixas, como Cachoeira Paulista, São Luiz do Paraitinga e Taubaté.
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O levantamento feito com as planilhas horárias das estações oficiais do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mostra que as quatro cidades tiveram a menor temperatura de 2026 até agora no mesmo dia. O destaque foi Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, com mínima de 2,1°C.
O frio também foi forte em São Luiz do Paraitinga, que marcou 6,4°C. Taubaté teve mínima de 8,6°C e Cachoeira Paulista marcou 11,6°C.
Temperaturas máximas também caíram
As máximas também ficaram baixas ao longo do dia, o que reforça a sensação de frio. Em Campos do Jordão, a maior temperatura do dia não passou de 8,4°C. Em São Luiz do Paraitinga, a máxima foi de 11,5°C. Taubaté marcou 12,1°C e Cachoeira Paulista teve 16,3°C.
Campos do Jordão teve a marca mais baixa entre as cidades analisadas. A mínima de 2,1°C superou com folga o registro anterior do ano, de 5,5°C, anotado em 21 de abril.
Na prática, a queda foi de 3,4°C em relação ao menor valor anterior da estação em 2026. A cidade também teve o dia mais gelado do grupo, já que a máxima ficou abaixo de 10°C.
Em Taubaté, o dia mais frio do ano no Vale do Paraíba também quebrou a menor marca local de 2026. A cidade saiu de 12,2°C, menor valor anterior registrado em 11 de maio, para 8,6°C nesta terça-feira.
São Luiz do Paraitinga teve queda ainda mais expressiva. Antes, a menor temperatura do ano era de 10,7°C, em 15 de abril. Nesta terça, a estação marcou 6,4°C.
Em Cachoeira Paulista, a menor temperatura do ano até então era de 14,0°C, registrada em 16 de abril. Nesta terça-feira, a cidade marcou 11,6°C.
Mesmo com valor acima das demais cidades analisadas, Cachoeira Paulista também teve o menor registro de 2026 no recorte enviado, o que confirma a abrangência do frio nesta terça-feira.
Por que o frio foi tão intenso?
A queda de temperatura veio após a mudança no padrão do tempo, com ar mais frio sobre a região e noites mais favoráveis à perda de calor. Esse cenário costuma favorecer mínimas mais baixas, principalmente em áreas de serra, baixadas e pontos com maior influência do relevo.
O resultado foi um amanhecer gelado e um dia de máximas contidas em cidades do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira.