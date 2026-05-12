Campos do Jordão registrou nesta terça-feira (12) o dia mais frio do ano no Vale do Paraíba, com 2,1ºC. Outras cidades também tiveram temperaturas baixas, como Cachoeira Paulista, São Luiz do Paraitinga e Taubaté.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O levantamento feito com as planilhas horárias das estações oficiais do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) mostra que as quatro cidades tiveram a menor temperatura de 2026 até agora no mesmo dia. O destaque foi Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, com mínima de 2,1°C.