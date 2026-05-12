O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) registra o triste saldo de 70 óbitos por afogamento no litoral paulista desde o início do ano até 10 de maio. Nesse mesmo período, 2.886 pessoas foram salvas em 1.856 ocorrências de afogamento.

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No último final de semana, não houve registro de pessoas mortas em afogamentos. O número de banhistas salvos foi de nove, sendo dois deles em Ubatuba.