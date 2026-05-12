O GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo) registra o triste saldo de 70 óbitos por afogamento no litoral paulista desde o início do ano até 10 de maio. Nesse mesmo período, 2.886 pessoas foram salvas em 1.856 ocorrências de afogamento.
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No último final de semana, não houve registro de pessoas mortas em afogamentos. O número de banhistas salvos foi de nove, sendo dois deles em Ubatuba.
No sábado (9), foram contabilizadas quatro ocorrências de afogamento distribuídas em diferentes regiões do litoral: Guarujá (1 ocorrência e 1 vítima salva), Bertioga (1 / 4), Mongaguá (1 / 2) e Ubatuba (1 / 1).
Ainda no mesmo dia, o GBMar realizou 2.863 ações preventivas nas praias paulistas, reforçando o trabalho de orientação e prevenção junto aos banhistas.
No domingo (10), foi registrada apenas uma ocorrência de afogamento em Ubatuba, com uma vítima salva pelos guarda-vidas.
Nas demais regiões operacionais do litoral paulista não houve registros de afogamentos nesta data. O efetivo também realizou 1.245 ações preventivas ao longo do dia.
“O Grupamento de Bombeiros Marítimo reforça a importância de que banhistas respeitem a sinalização das praias, observem as condições do mar e priorizem áreas guarnecidas por guarda-vidas, medidas fundamentais para prevenção de acidentes aquáticos”, informou o GBMar.