10 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
DESPEDIDA

Professor do ITA lamenta morte de Isabela em SJC: ‘Neta adorada'

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Isabela Milioni Peres morreu aos 21 anos
Isabela Milioni Peres morreu aos 21 anos

A morte de Isabela Milioni Peres, de 21 anos, causou forte comoção em São José dos Campos nessa sexta-feira (8). Neta de Armando Zeferino Milioni, professor aposentado do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), e de Priscila Vidal Milioni, a jovem recebeu homenagens emocionadas de familiares, amigos e pessoas próximas nas redes sociais.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Reconhecido nacionalmente na área acadêmica e científica, Armando Milioni publicou uma mensagem de despedida que sensibilizou internautas e repercutiu entre moradores da cidade.

“Isabela Milioni Peres, minha neta adorada, luz de brilho intenso e único nas vidas de quem a conheceu, apagou-se nesta madrugada”, escreveu o professor.

Armando Milioni também atuou como ex-secretário nacional do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), vice-reitor da UFABC e diretor da Unifesp de São José dos Campos.

A despedida de Isabela foi realizada no sábado (9), no Cemitério Parque das Flores, localizado na Travessa do Capitingal, no Residencial Gazzo, em São José dos Campos.

O velório começou às 8h e seguiu até as 11h. O sepultamento foi realizado no mesmo local. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários