A morte de Isabela Milioni Peres, de 21 anos, causou forte comoção em São José dos Campos nessa sexta-feira (8). Neta de Armando Zeferino Milioni, professor aposentado do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), e de Priscila Vidal Milioni, a jovem recebeu homenagens emocionadas de familiares, amigos e pessoas próximas nas redes sociais.
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Reconhecido nacionalmente na área acadêmica e científica, Armando Milioni publicou uma mensagem de despedida que sensibilizou internautas e repercutiu entre moradores da cidade.
“Isabela Milioni Peres, minha neta adorada, luz de brilho intenso e único nas vidas de quem a conheceu, apagou-se nesta madrugada”, escreveu o professor.
Armando Milioni também atuou como ex-secretário nacional do MCTI (Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação), vice-reitor da UFABC e diretor da Unifesp de São José dos Campos.
A despedida de Isabela foi realizada no sábado (9), no Cemitério Parque das Flores, localizado na Travessa do Capitingal, no Residencial Gazzo, em São José dos Campos.
O velório começou às 8h e seguiu até as 11h. O sepultamento foi realizado no mesmo local. A causa da morte não foi divulgada pela família.