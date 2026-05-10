A morte de Isabela Milioni Peres, de 21 anos, causou forte comoção em São José dos Campos nessa sexta-feira (8). Neta de Armando Zeferino Milioni, professor aposentado do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), e de Priscila Vidal Milioni, a jovem recebeu homenagens emocionadas de familiares, amigos e pessoas próximas nas redes sociais.

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Reconhecido nacionalmente na área acadêmica e científica, Armando Milioni publicou uma mensagem de despedida que sensibilizou internautas e repercutiu entre moradores da cidade.