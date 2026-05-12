São Paulo tem 18.283 vagas de emprego disponíveis nesta semana por meio dos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) e pela plataforma Trampolim.

O acesso às vagas e inscrição nos processos seletivos são gratuitos. Candidatos devem comparecer à unidade do PAT mais próxima de sua residência ou consultar a plataforma Trampolim.

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