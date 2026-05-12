São Paulo tem 18.283 vagas de emprego disponíveis nesta semana por meio dos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) e pela plataforma Trampolim.
O acesso às vagas e inscrição nos processos seletivos são gratuitos. Candidatos devem comparecer à unidade do PAT mais próxima de sua residência ou consultar a plataforma Trampolim.
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Destaques
O setor de logística e a indústria lideram as oportunidades no estado. Entre as ocupações com maior volume de postos abertos, destacam-se:
- Auxiliar de logística: 2.701 vagas
- Alimentador de linha de produção: 2.438 vagas
- Operador de telemarketing (ativo e receptivo): 1.051 vagas
- Faxineiro: 700 vagas
- Operador de telemarketing ativo: 612 vagas
- Servente de obras: 589 vagas
- Motorista de caminhão (rotas regionais e internacionais): 447 vagas
- Atendente de lojas e mercados: 414 vagas
- Ajudante de motorista: 413 vagas
- Ajustador mecânico: 404 vagas
Como localizar vagas e se candidatar
O estado conta com mais de 200 unidades de atendimento distribuídas por diversas regiões para auxiliar os cidadãos que buscam inserção ou recolocação no mercado de trabalho.
Os PATs realizam a intermediação gratuita de mão de obra, conectando trabalhadores a empregadores. Além das vagas, as unidades oferecem serviços como a habilitação ao Seguro-Desemprego.
Para se candidatar, o trabalhador deve comparecer à unidade mais próxima portando RG, CPF e carteira de trabalho. Clique aqui para verificar a localização da unidade mais próxima. Em algumas regiões, é possível consultar a prévia das vagas por meio do site oficial da prefeitura do município.
Trampolim
Além do atendimento presencial, interessados podem encontrar oportunidades por meio da plataforma digital Trampolim,que centraliza oportunidades de trabalho e cursos de qualificação. Clique aqui para acessar.
A ferramenta permite aplicar filtros por área de interesse e localização, além de oferecer testes de habilidades, auxílio na criação de currículos e uma seção exclusiva para o público acima de 60 anos, com acesso a microcrédito e capacitação.
É importante ressaltar que o preenchimento das vagas ocorre de forma dinâmica, podendo haver variação na disponibilidade ao longo do dia.