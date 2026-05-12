A Prefeitura de Aparecida promove um mutirão de coleta de materiais eletrônicos para descarte em local apropriado.

A iniciativa ocorrerá na quinta-feira (14) e receberá os itens em um posto de coleta, além da retirada domiciliar de grandes equipamentos.

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Ponto de entrega e materiais aceitos