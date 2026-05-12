A Prefeitura de Aparecida promove um mutirão de coleta de materiais eletrônicos para descarte em local apropriado.
A iniciativa ocorrerá na quinta-feira (14) e receberá os itens em um posto de coleta, além da retirada domiciliar de grandes equipamentos.
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Ponto de entrega e materiais aceitos
Os moradores podem levar aparelhos de pequeno porte diretamente à sede da Casa da Amizade, situada na rua Capitão Emídio Moreira, nº 109, no bairro Ponte Alta. São aceitos:
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Pilhas e baterias;
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Celulares, carregadores e aparelhos telefônicos;
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Eletrodomésticos portáteis (ferros de passar, batedeiras, torradeiras, etc.);
Demais aparelhos elétricos inutilizados.
Coleta de itens volumosos
Para facilitar a logística de coleta de equipamentos pesados ou de difícil transporte, a Secretaria de Meio Ambiente disponibilizará um serviço de recolhimento domiciliar nos bairros.
No caso de geladeiras antigas, televisores de grande porte e outros materiais volumosos, o morador deve realizar um agendamento prévio pelo telefone (12) 92000-5185.
A administração municipal reforça que a participação da comunidade é fundamental para o sucesso da ação, colaborando diretamente com a preservação ambiental da cidade e com a economia circular dos componentes eletrônicos.