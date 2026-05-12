12 de maio de 2026
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SUSTENTABILIDADE

Aparecida promove mutirão para recolher lixo eletrônico

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Lixo eletrônico será recolhido em mutirão para descarte correto
Lixo eletrônico será recolhido em mutirão para descarte correto

A Prefeitura de Aparecida promove um mutirão de coleta de materiais eletrônicos para descarte em local apropriado.

A iniciativa ocorrerá na quinta-feira (14) e receberá os itens em um posto de coleta, além da retirada domiciliar de grandes equipamentos.

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Ponto de entrega e materiais aceitos

Os moradores podem levar aparelhos de pequeno porte diretamente à sede da Casa da Amizade, situada na rua Capitão Emídio Moreira, nº 109, no bairro Ponte Alta. São aceitos:

  • Pilhas e baterias;

  • Celulares, carregadores e aparelhos telefônicos;

Eletrodomésticos portáteis (ferros de passar, batedeiras, torradeiras, etc.);

  • Demais aparelhos elétricos inutilizados.

    • Coleta de itens volumosos

    Para facilitar a logística de coleta de equipamentos pesados ou de difícil transporte, a Secretaria de Meio Ambiente disponibilizará um serviço de recolhimento domiciliar nos bairros.

    No caso de geladeiras antigas, televisores de grande porte e outros materiais volumosos, o morador deve realizar um agendamento prévio pelo telefone (12) 92000-5185.

    A administração municipal reforça que a participação da comunidade é fundamental para o sucesso da ação, colaborando diretamente com a preservação ambiental da cidade e com a economia circular dos componentes eletrônicos.

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