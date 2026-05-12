12 de maio de 2026
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FISCALIZAÇÃO

Caminhão com carga de alho levava 685 kg de maconha em SP

Por Da redação | São Paulo
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Polícia Civil
68G kg de maconha encontrados em caminhão que levava carga de alho em SP
68G kg de maconha encontrados em caminhão que levava carga de alho em SP

A Polícia Civil de São Paulo localizou 685 kg de maconha ocultos em uma carga de alho dentro de um caminhão na Marginal Tietê, na altura do bairro do Canindé, zona norte da capital.

A ação ocorreu na noite de sábado (9) e, além da apreensão, resultou na prisão do motorista, autuado em flagrante por tráfico de drogas.

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A operação

O trabalho de inteligência monitorou o trajeto do veículo desde a saída de Foz do Iguaçu (PR). Agentes da 6ª Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes) interceptaram o caminhão antes que o motorista encontrasse um veículo de apoio que serviria de guia para a entrega final. Os tabletes foram encontrados sob a carga de alho. O condutor, de 23 anos, foi preso.

A apreensão integra os esforços da Secretaria da Segurança Pública no primeiro trimestre de 2026, que resultaram na retirada de 40 toneladas de entorpecentes de circulação em todo o estado por meio de fiscalização rodoviária e de operações integradas, além de 33 mil prisões em flagrante entre janeiro e março deste ano.

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