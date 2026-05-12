A Polícia Civil de São Paulo localizou 685 kg de maconha ocultos em uma carga de alho dentro de um caminhão na Marginal Tietê, na altura do bairro do Canindé, zona norte da capital.

A ação ocorreu na noite de sábado (9) e, além da apreensão, resultou na prisão do motorista, autuado em flagrante por tráfico de drogas.

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A operação